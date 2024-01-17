Крихітні чорні діри з темної матерії змінюють орбіту Землі: чим це загрожує

Учені вважають, що первинні чорні діри спричиняють коливання в русі планет Сонячної системи і за допомогою цього ефекту можна підтвердити існування таких об'єктів

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Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що крихітні первинні чорні діри змінюють орбіту Землі та інших планет Сонячної системи. Такі чорні діри, як вважають учені, пролітають поруч із Землею приблизно раз на 10 років. Якщо теорія знайде своє підтвердження, то вчені зможуть уперше виявити первинні чорні діри, що складаються з темної матерії, які виникли відразу ж після Великого вибуху, пише Live Science.

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Напевно, найдивнішими об'єктами у Всесвіті є чорні діри, які мають найсильнішу гравітацію і величезну щільність. Але найдивнішими серед них вважаються первинні чорні діри (ПЧД), які ще ніхто ніколи не бачив, але припускають, що вони існують. Як припускають теорії, ПЧД були створені в перші секунди після Великого вибуху, коли щільні ділянки матерії під впливом гравітації дуже швидко стиснулися в маленькі щільні точки.

Автори нового дослідження кажуть, що ПЧД можуть мати розмір бактерії, але при цьому їхня маса становитиме масу 10-кілометрового астероїда. Хоча існують гіпотези, що ці первинні чорні діри можуть мати масу в діапазоні від маси скріпки для паперу до маси, що в 100 тисяч разів більша, ніж у Сонця. Вважається, що ПЧД можуть складатися із загадкової темної матерії, яку також ніхто не бачив безпосередньо, але саме вона, як припускають науковці, утримує разом усі об'єкти, які складають галактику.

Автори нового дослідження кажуть, що ПЧД можуть мати розмір бактерії, але при цьому їхня маса становитиме масу 10-кілометрового астероїда Фото: ScienceAlert

Автори нового дослідження вважають, що виявити ПЧД можна за допомогою спостережень за тим, як ці чорні діри під час свого прольоту повз планет Сонячної системи змінюють їхні орбіти. Вчені вважають, що ці крихітні ПЧД можуть провокувати легке розгойдування планет, зокрема й Землі, через що їхні орбіти змінюються і змінюється відстань планет від Сонця. При цьому вчені стверджують, що навіть якщо така ПЧД зіткнеться із Землею, то вона точно не знищить нашу планету.

Вчені вважають, що такі чорні діри з темної матерії пролітають поруч із нами приблизно раз на 10 років і якщо виміряти періодичні коливання орбіт планет, то можна знайти ознаки прольоту ПЧД. Як показує моделювання, засноване на даних про положення планет і їхніх супутників у Сонячній системі, якщо первинна чорна діра з масою величезного астероїда промайне повз нас на відстані приблизно 2 астрономічні одиниці (це дві відстані від Землі до Сонця), то це призведе до зміщення орбіт планет у діапазоні від кількох десятків сантиметрів до кількох метрів.

Якщо первинна чорна діра з масою величезного астероїда пронесеться повз неї на відстані приблизно 2 астрономічні одиниці (це дві відстані від Землі до Сонця), то це призведе до зміщення орбіт планет у діапазоні від кількох десятків сантиметрів до кількох метрів Фото: Live Science

Водночас учені визнають, що виявити такі ледве помітні зміни в русі планет буде дуже складно. Також буде дуже складно підтвердити той факт, що ці зміни викликані ПЧД, які пролітають повз. Тобто, навіть якщо траєкторії польоту планет зміняться, астрономи не зможуть сказати, чи сталося це через помилки вимірювань відстані, або ж причиною став проліт крихітної чорної діри. За словами вчених, потрібно створити нові моделювання на основі більш якісних спостережень за космосом.

Як уже писав Фокус, телескоп Габбл показав галактику з надновою, яка яскравіша за Сонце у 2,5 млрд разів. Вчені опублікували нове зображення невеликої галактики, в якій вибух наднової випустив у мільярди разів більше енергії, ніж створює Сонце.

Також Фокус писав про те, що, згідно з новим дослідженням, у корі Місяця понад 4 млрд років тому було набагато більше води, ніж передбачалося. І навіть зараз на супутнику Землі може бути набагато більше води, ніж вважають вчені.