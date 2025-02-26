Приватний посадковий модуль зробив приголомшливі кадри поверхні Місяця і Землі позаду нього (відео)

Посадковий модуль Blue Ghost уже повністю готовий здійснити історичну посадку на Місяць.

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Американська компанія Firefly Aerospace готується приземлити свій посадковий модуль Blue Ghost на поверхню Місяця в районі Моря Криз 2 березня. Модуль виконав серію успішних маневрів на орбіті навколо Місяця, щоб максимально наблизитися до його поверхні і зробив приголомшливі кадри поверхні Місяця і Землі позаду нього, пише Space.

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Посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace вийшов на орбіту навколо Місяця 14 лютого, як уже писав Фокус, після того, як був запущений у космос на борту ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX 15 січня. Відтоді він знижував свою орбіту в рамках підготовки до посадки на Місяць і тепер повністю готовий до приземлення на поверхню супутника Землі 2 березня. Минулого тижня, як уже писав Фокус, модуль Blue Ghost показав, який вигляд має зворотний бік Місяця. Ці кадри були зроблені під час серії маневрів зі зниження орбіти.

Тепер же, як повідомила компанія Firefly Aerospace, посадковий модуль завершив усі необхідні маневри для здійснення посадки на Місяць. Blue Ghost на 16 секунд запустив свої двигуни і вийшов на майже кругову низьку навколомісячну орбіту 24 лютого.

У цей час за допомогою бортових камер Blue Ghost зробив світлини поверхні Місяця з близької відстані, яка вкрита великою кількість кратерів. Також на фотографіях видно далеку Землю і Сонце, яке світить дуже яскраво. З цих фотографій компанія Firefly Aerospace створила відеоролик, яким поділилася з любителями астрономії.

Наступний маневр посадкового модуля буде спрямований на те, щоб почати зниження і в кінцевому підсумку спробувати здійснити м'яку посадку на місячну поверхню цієї неділі. На борту посадкового модуля перебуває 10 корисних навантажень від NASA, зокрема прилади для вивчення місячного реголіту, радіаційного середовища на Місяці і сонячного вітру.

Якщо все піде за планом, то Blue Ghost стане другим в історії приватним посадковим модулем, який успішно здійснив м'яку посадку на Місяць. Рік тому це вперше зробив посадковий модуль "Одіссей" американської компанії Intuitive Machines, як уже писав Фокус.

Після приземлення на Місяці Blue Ghost, який заряджає батареї за допомогою сонячного світла, працюватиме на поверхні Місяця протягом одного місячного дня або близько 14 земних днів. Після того, як настане місячна ніч і зникне джерело світла, місія завершиться.

Ще Фокус писав про те, що потужний спалах на Сонці "знеструмив" Тихий океан, було зафіксовано масове радіовідключення. Дослідники зафіксували, що Сонце завершило вихідні найсильнішим вибухом, унаслідок якого фіксувалися перебої зі зв'язком.

Також Фокус писав про те, що Китай будує новий орбітальний телескоп, який можна покращувати в космосі. Нова китайська обсерваторія буде такою ж потужною, як і найкращий телескоп NASA, але зможе працювати набагато довше завдяки важливій особливості.