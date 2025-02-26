Парад планет: каким бы выглядело это явление в других мирах (фото)

Если бы люди появились на спутнике Юпитера или на одной из планет системы TRAPPIST-1, то у нас был бы совсем другой вид парада планет, чем с Земли.

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При ясном и темном небе 28 февраля будет возможность после заката Солнца увидеть очень редкий парад планет. В этот вечер 7 планет Солнечной системы выстоятся в ряд в виде дуги. Такое событие не произойдет еще 15 лет. Но как бы выглядел подобный парад планет с поверхности спутника Юпитера Европы или одной из планет удивительной системы TRAPPIST-1? Об этом пишет Space.

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То, что часто называют парадом планет на самом деле является планетарным выравниванием, когда при наблюдении с Земли можно увидеть сразу несколько планет Солнечной системы, который выстроились в ряд в виде дуги.

Все планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости, которую астрономы называют эклиптикой. По мере того, как движутся по своим орбитам, расстояния между каждой парой планет увеличиваются и уменьшаются. Когда мы смотрим на ночное небо, то яркость планет зависит от того, насколько близко они находятся в данный момент.

28 февраля 7 планет Солнечной системы, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, будут достаточно близки к Земле, чтобы большинство из них их можно было увидеть невооруженным глазом.

При ясном и темном небе 28 февраля будет возможность после заката Солнца увидеть очень редкий парад планет Фото: ScienceAlert

В Солнечной системе, кроме Земли, есть еще три каменистые планеты – Венера, Меркурий и Марс. Также вокруг более крупных планет вращаются каменистые спутники. Это означает, что поверхность этих миров твердая. Одним из самых интригующих спутников Юпитера является Европа, которая, как считают ученые, скрывает под ледяной поверхностью океан, где больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA/ JPL-Caltech

Как уже писал Фокус, недавнее исследование предполагает, что такой же огромный океан находится и в недрах еще одного спутника Юпитера – Каллисто. Как и Европа, этот спутник является одним из четырех главных спутников Юпитера.

Спутник Юпитера Каллисто Фото: NASA

Если бы люди появились не на Земле, а не Европе, то что бы мы увидели в ночном небе во время парада планет? На самом деле мы бы никогда не смогли увидеть все 7 планет, которые выстроились в ряд в ночном небе. При этом со спутника Юпитера невооруженным глазом невозможно увидеть Меркурий.

При наблюдении с Европы ночное небо выглядит совсем иначе, чем на Земле. Во-первых, Юпитер будет выглядеть в 20 раз больше, чем Луна в нашем небе. При этом одна из главных особенностей Юпитера, атмосферный вихрь под названием Большое красное пятно, будет выглядеть больше Солнца. Как бы странно это ни звучало, но Солнце будет выглядеть только как тусклое оранжевое пятно, и наша звезда будет иметь в 5 раз меньший размер, чем она имеет при наблюдении с Земли.

Сейчас астрономам известны тысячи планет, которые находятся за пределами Солнечной системы. Как бы выглядел парад планет на одной из них, если бы люди появились именно там? Например, на одной из семи планет, которые вращаются вокруг близкой к нам звезды TRAPPIST-1. Это красный карлик, который меньше и холоднее Солнца, а все планеты вращаются вокруг него по орбитам, которое поместятся внутри орбиты Меркурия – самой близкой планеты к Солнцу.

Моделирование внешного вида планет в системе TRAPPIST-1 Фото: space.com

Поскольку эти планеты вращаются так близко к звезде, то каждая из них вращается вокруг TRAPPIST-1 намного быстрее, чем время, необходимое Земле для вращения вокруг Солнца.

Если бы люди появились на каменистой планете TRAPPIST-1 b, которая находится ближе всего к звезде, то мы могли бы наблюдать парад шести других планет каждые несколько дней. Это планетарное выравнивание было бы гораздо более захватывающими, чем все, что можно увидеть с Земли.

Можно было бы увидеть красный карлик TRAPPIST-1, который был бы в 10 раз больше, чем Солнце кажется нам с земли. Также можно было бы наблюдать, как планеты исчезают за красным карликом, а затем каждые несколько дней становятся больше, чем Луна в нашем небе.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили причину того, почему Марс имеет красный цвет на самом деле. Исследователи обнаружили настоящий источник характерного цвета Красной планеты и таким образом опровергли популярную теорию.