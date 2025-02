Всего одна капля кислоты делает алюминий прозрачным: пропускает более 70% видимого света (фото)

Исследователи из Университета Атенео де Манила и Института науки и технологий Нары создали прозрачный оксид алюминия (TAlOx), нанося микрокапли кислотного раствора на обычный алюминий и прикладывая контролируемый электрический ток

Фото: Institute of Science and Technology in Japan