Лише одна крапля кислоти робить алюміній прозорим: пропускає понад 70% видимого світла (фото)

Дослідники з Університету Атенео де Маніла та Інституту науки і технологій Нари створили прозорий оксид алюмінію (TAlOx), наносячи мікрокраплі кислотного розчину на звичайний алюміній і прикладаючи контрольований електричний струм.

Фото: Institute of Science and Technology in Japan