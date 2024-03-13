В небе появится новая "звезда": космический взрыв в этом году будет виден невооруженным глазом (фото)

Когда мертвая звезда поглощает много вещества своего соседа, то происходит яркое взрывное событие.

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Астрономы ожидают, что в этом году в ночном небе можно будет увидеть редкое событие – взрыв новой. И этот взрыв можно будет наблюдать невооруженным глазом, пишет Space.

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В космосе существуют такие двойные системы, которые состоят из большой звезды красного гиганта и относительно небольшой звезды белого карлика. Последняя является плотным остатком умершей звезды. Эти звезды расположены настолько близко, что по мере того, как красный гигант становится нестабильным из-за растущей температуры и давления, он сбрасывает свои внешние слои на белого карлика. Накопление этого вещества нагревает плотную атмосферу белого карлика настолько сильно, что это вызывает термоядерную реакцию, в результате которой образуется вспышка новой. И иногда такой процесс повторяется с определенной периодичностью.

Именно такой взрыв новой можно будет наблюдать в ночном небе в период с марта по сентябрь 2024 года, но когда именно он произойдет пока точно не известно.

Вспышка новой случится в двойной звездной системе Т Северной Короны, расположенной на расстоянии 3000 световых лет от нас, которая состоит из белого карлика и красного гиганта, вращающихся вокруг друг друга.

Взрыв новой будет виден в созвездии Северной Короны, которое образует полукруг звезд. Ожидается, что вспышка новой будет такой же яркой, как Полярная звезда в ночном небе, но это событие продлится не больше недели.

Когда мертвая звезда поглощает много вещества своего соседа, то происходит яркое взрывное событие Фото: NASA

Вспышка новой в Т Северной Короны происходит примерно каждые 80 лет. Эта повторяющаяся новая последний раз появилась в 1946 году. По словам ученых в нашей галактике существует всего 5 звездных системе, где происходят повторяющиеся новые.

Чтобы увидеть взрыв новой нужно будет смотреть на созвездие Северной Короны, которое находится между созвездиями Волопас и Геркулес. Вспышка новой будет выглядеть как яркая "новая" звезда в ночном небе.

Обычно такие двойные звезды имеют звездную величину +10, поэтому их нельзя увидеть невооруженным глазом, но во время взрыва новой звездная система будет иметь звездную величину +2.

Cозвездие Северная Корона в ночном небе Фото: Wikipedia

По словам ученых, когда взрыв новой достигнет пика яркости, то его можно будет увидеть невооруженным глазом в течение нескольких дней, а затем в течение недели с помощью бинокля. После этого звездная система вернется к своей обычной яркости, чтобы снова через 80 лет появилось очередное взрывное событие.

Как уже писал Фокус, астрономы раскрыли загадку звезды Бетельгейзе и выяснили, почему она вращается быстрее, чем должна. Авторы нового исследования предполагают, что кипящая поверхность красного сверхгиганта может создавать иллюзию.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли подтвердить данные о скорости расширения Вселенной, полученные с помощью телескопа Хаббл, используя наблюдения телескопа Уэбб. Но это не решило главную загадку.