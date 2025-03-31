Виявлено схожу на Землю планету з водою: цей світ розкриває одну із загадок Всесвіту

Астрономи виявили планету, яка належить до класу супер-Земля, і вона допомагає пояснити, чому у Всесвіті майже немає планет із діаметром, що вдвічі перевищує діаметр Землі. Планета, названа TOI-512b, була виявлена за допомогою космічного телескопа TESS і наземного телескопа VLT.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

У нашій Сонячній системі існують планети різних розмірів, що мають різні властивості. Наприклад, планета Уран, є однією з найбільш незвичайних і це ж стосується і її супутників, як показує недавнє дослідження, як уже писав Фокус. Ці світи можуть бути океанічними, а що стосується нової планети TOI-512b, то вона також містить воду, але в даному випадку все складніше.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Виявлена вченими планета, названа TOI-512b, розташована на відстані 218 світлових років від нас і належить до класу супер-Земля, тобто вона більша за нашу планету за розміром, але не надто сильно. Астрономи з'ясували, що діаметр цього світу в 1,5 раза більший за діаметр Землі. При цьому маса TOI-512b приблизно в 3,5 раза більша за масу нашої планети.

Знаючи діаметр і масу нової планети, астрономи змогли обчислити її щільність, яка становить приблизно в середньому 5,62 грама на кубічний сантиметр. Тобто TOI-512b трохи щільніша за Землю, середня щільність якої становить 5,52 грама на кубічний сантиметр.

Якби планета TOI-512b була розміром із Землю з такою щільністю, то це говорило б про те, що вона є кам'янистим світом із твердою поверхнею. Але планета TOI-512b має більший розмір і масу, ніж Земля, а тому з нею не все так просто.

Учені з'ясували, що планета TOI-512b має орбітальний період тривалістю всього 7 земних днів. Тобто за земний тиждень планета робить повний оберт навколо своєї зірки, але робить вона це на відстані всього 9,8 млн км. Це майже в 15 разів менша відстань, ніж та, що розділяє Землю і Сонце. Це означає, що на цій планеті точно не може бути життя, адже вона отримує приблизно в 112 разів більше тепла своєї зірки, ніж Земля від Сонця.

На знімку показана зірка TOI-512, навколо якої обертається планета TOI-512b Фото: space.com

У Всесвіті астрономи виявили багато планет різних розмірів, але майже не трапляються світи, діаметр яких був би більшим за діаметр Землі в 1,8 — 2,4 раза. Одна з теорій припускає, що спочатку планети розміром з Нептун, багаті газом і льодом, мігрують ближче до своїх зірок, і випромінювання останніх знищує атмосфери цих світів. Таким чином планети стають меншими. Інша теорія припускає, що внутрішнє тепло, яке залишилося від формування планет, просочується з їхніх надр у товстий газоподібний шар, нагрівають його і змушують випаровуватися. Таким чином розмір планет зменшується.

Астрономи вважають, що планета TOI-512b, вік якої оцінюють у 4-8 млрд років, могла бути раніше розміром із Нептун, тобто приблизно в 4 рази більшою за Землю, але потім втратила більшу частину своєї атмосфери.

Ґрунтуючись на щільності, масі та об'ємі планети, астрономи створили модель її можливої внутрішньої структури. Вчені вважають, що ця планета має невелике ядро, що становить 13% маси планети, мантію, що становить 69%, і водний шар, що становить до 16% маси планети. Лише 2% маси становить виснажений газоподібний шар. Що стосується води, то її масова частка на Землі не перевищує 0,02%.

За словами астрономів, якби планета TOI-152b зменшилася через випромінювання та тепло зірки, то жодної води та атмосфери взагалі б не залишилося. Тому найімовірніше, було задіяно внутрішнє тепло планети.

Водночас учені кажуть, що це не означає, що всі планети втрачають свої газоподібні оболонки так само. Можливо, вони могли бути знищені і теплом зірки, і внутрішнім теплом одночасно. Необхідно знайти ще більше схожих на TOI-512b планет, щоб підтвердити зроблені висновки, кажуть астрономи.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що невідома фізика допомагає темній енергії змінювати структуру Всесвіту. Астрофізики дійшли висновку, що темна енергія може мати спільника, який допомагає їй сповільнювати зростання великих космічних структур, таких як величезні скупчення і надскупчення галактик.