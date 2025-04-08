Історична місія: астронавти зробили перший рентгенівський знімок людини в космосі (фото)

Приватні астронавти, учасники місії Fram2, організованої компанією SpaceX Ілона Маска, провели майже 4 дні на полярній орбіті, де ще ніколи не бували люди. Під час своєї місії космічні туристи вперше облетіли Землю навколо її полюсів і виконали кілька наукових експериментів. Зокрема вони зробили перший в історії рентгенівський знімок людини в космосі.

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Про це пише Space.

1895 року фізик Вільгельм Рентген уперше відкрив рентгенівські промені та зрозумів, що вони можуть бути корисними для медицини. У підсумку вчений зробив перший в історії рентгенівський знімок людського тіла. Це було зображення руки його дружини з обручкою. Через 130 років учасники місії Fram2 відтворили цю рентгенівську фотографію, але вже в космосі.

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Екіпаж із чотирьох космічних туристів уперше в історії вирушив на космічному кораблі Crew Dragon на полярну орбіту навколо Землі 1 квітня, як уже писав Фокус. Цю місію фінансував мільярдер із Мальти Чун Ван, який разом із ще трьома приватними астронавтами перебував у космосі протягом трьох із половиною днів.

Перший рентгенівський знімок людини в космосі було зроблено під час місії Fram2 (праворуч). Екіпаж місії Fram2 вирішив віддати данину поваги найпершому рентгенівському знімку, на якому було зображено руку з кільцем (ліворуч) Фото: Starship

За цей час космічні туристи провели 22 наукові експерименти, зокрема вони спостерігали за полюсами нашої планети, вирощували гриби і зробили перший в історії рентгенівський знімок людського тіла на орбіті, який показала компанія SpaceX.

Екіпаж місії Fram2 Фото: Starship

Після того, як екіпаж місії Fram2 зробив рентгенівське зображення кисті руки, демонстрація цієї технології була продовжена серією інших діагностичних знімків, які включали передпліччя, таз, живіт і груди людини. Приватні астронавти також зробили знімки електроніки, щоб перевірити як можна використовувати рентгенівські промені для діагностики роботи приладів космічного корабля.

Як уже писав Фокус, екіпаж місії Fram2 приводнився в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії 4 квітня. Нещодавно приватні астронавти прибули в Космічний центр NASA імені Джонсона в Г'юстоні, щоб завершити низку експериментів і зібрати післяпольотні біометричні дані.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли причину виверження вулканів на найгарячішій планеті Сонячної системи. Венера, найгарячіша планета в Сонячній системі, за оцінками, має на поверхні 85 000 вулканів. Тепер у вчених є нова теорія про те, що підживлює велику вулканічну активність. Вчені вважають, що величезна кількість вулканів і їхні виверження пов'язані з конвекцією в корі Венери.