Історична місія: астронавти зробили перший рентгенівський знімок людини в космосі (фото)
Приватні астронавти, учасники місії Fram2, організованої компанією SpaceX Ілона Маска, провели майже 4 дні на полярній орбіті, де ще ніколи не бували люди. Під час своєї місії космічні туристи вперше облетіли Землю навколо її полюсів і виконали кілька наукових експериментів. Зокрема вони зробили перший в історії рентгенівський знімок людини в космосі.
Про це пише Space.
1895 року фізик Вільгельм Рентген уперше відкрив рентгенівські промені та зрозумів, що вони можуть бути корисними для медицини. У підсумку вчений зробив перший в історії рентгенівський знімок людського тіла. Це було зображення руки його дружини з обручкою. Через 130 років учасники місії Fram2 відтворили цю рентгенівську фотографію, але вже в космосі.
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Екіпаж із чотирьох космічних туристів уперше в історії вирушив на космічному кораблі Crew Dragon на полярну орбіту навколо Землі 1 квітня, як уже писав Фокус. Цю місію фінансував мільярдер із Мальти Чун Ван, який разом із ще трьома приватними астронавтами перебував у космосі протягом трьох із половиною днів.
За цей час космічні туристи провели 22 наукові експерименти, зокрема вони спостерігали за полюсами нашої планети, вирощували гриби і зробили перший в історії рентгенівський знімок людського тіла на орбіті, який показала компанія SpaceX.
Після того, як екіпаж місії Fram2 зробив рентгенівське зображення кисті руки, демонстрація цієї технології була продовжена серією інших діагностичних знімків, які включали передпліччя, таз, живіт і груди людини. Приватні астронавти також зробили знімки електроніки, щоб перевірити як можна використовувати рентгенівські промені для діагностики роботи приладів космічного корабля.
Як уже писав Фокус, екіпаж місії Fram2 приводнився в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії 4 квітня. Нещодавно приватні астронавти прибули в Космічний центр NASA імені Джонсона в Г'юстоні, щоб завершити низку експериментів і зібрати післяпольотні біометричні дані.
Також Фокус писав про те, що вчені знайшли причину виверження вулканів на найгарячішій планеті Сонячної системи. Венера, найгарячіша планета в Сонячній системі, за оцінками, має на поверхні 85 000 вулканів. Тепер у вчених є нова теорія про те, що підживлює велику вулканічну активність. Вчені вважають, що величезна кількість вулканів і їхні виверження пов'язані з конвекцією в корі Венери.