Вріжеться в Чумацький Шлях: чорна діра в галактиці Андромеди посилає нам дивний сигнал (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа Чандра виявили рентгенівське випромінювання, яке виходить від надмасивної чорної діри в центрі галактики Андромеди. Це випромінювання то виникає, то зникає, і таким чином здається, що пожирач матерії в сусідній великій галактиці підморгує нам. Дослідження дає уявлення про унікальний зв'язок між галактикою та її чорною дірою, що має вирішальне значення для розуміння еволюції Всесвіту.

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Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Universe Today.

Галактика Андромеди, яка ще має назву M31, є найближчою до нас спіральною галактикою, а також найбільшою галактикою по сусідству з нашою галактикою Чумацький Шлях. Хоча галактика Андромеди розташована на відстані 2,5 млн світлових років, її можна побачити неозброєним оком у ясні темні ночі. Дослідження показали, що галактика Андромеди і Чумацький Шлях перебувають на шляху зіткнення, яке має відбутися приблизно через 4,5 млрд років, що призведе до створення більшої галактики.

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Галактика Андромеди складається із сотень мільярдів зірок і в її центрі, як і в інших великих галактиках, знаходиться надмасивна чорна діра під назвою M31*. Коли чорна діра поглинає матерію, то остання, перед зникненням у надрах чорної діри нагрівається і випускає рентгенівське випромінювання. Його виявив космічний телескоп Чандра.

За словами вчених, коли вони провели аналіз даних, то виявили, що рентгенівське випромінювання надмасивної чорної діри то з'являється, то зникає, що здивувало астрономів.

Знімок галактики Андромеди у видимому світлі та рентгенівські знімки, зроблені за допомогою телескопів XMM Newton і Чандра. На знімку також показана чорна діра M31* Фото: NASA

Надмасивна чорна діра M31* має масу, яка в 100 млн разів більша за масу Сонця, і вона набагато більша за чорну діру в ядрі Чумацького Шляху (її маса в 4 млн разів більша, ніж у Сонця). Незважаючи на свої величезні розміри, M31* здається відносно спокійною, адже вона проявляє лише випадкові ознаки активності, пов'язані з поглинанням навколишньої матерії.

За слова мучених, найближча до нас надмасивна чорна діра дає унікальну можливість виявити зв'язок між нею і галактикою, що має вирішальне значення для розуміння еволюції Всесвіту, а також природи чорних дір і ядер галактик.

Дослідження показали, що галактика Андромеди і Чумацький Шлях перебувають на шляху зіткнення, яке має відбутися приблизно через 4,5 млрд років, що призведе до створення більшої галактики Фото: wikipedia

Астрономи вивчили дані телескопа Чандра за 15 років, щоб дослідити рентгенівське випромінювання, що виходить з околиць чорної діри M31*.

Але дослідження почалося з виявлення частинок нейтрино, які привели до M31*, разом із рентгенівським випромінюванням, що також вказує на надмасивну чорну діру. Нейтрино можуть бути створені середовищами поблизу надмасивних чорних дір, таких як M31*.

Астрономи виявили, що M31* перебуває в стані підвищеної активності з моменту великого рентгенівського спалаху в 2006 році, за яким послідував ще один у 2013 році. Ця закономірність збігається з нещодавнім відкриттям учених, які виявили, що викиди нейтрино пов'язані з аналогічними рентгенівськими спалахами, які виходять від чорних дір у центрах інших галактик.

Для визначення точного місця розташування чорної діри M31*, вчені використовували дані телескопа Чандра, щоб розрізнити чотири джерела рентгенівського випромінювання: S1, SSS, N1 і P2 Фото: NASA

Для визначення точного місця розташування чорної діри M31*, вчені використовували дані телескопа Чандра, щоб розрізнити чотири джерела рентгенівського випромінювання: S1, SSS, N1 і P2. Зрештою джерело P2 було визнано чорною дірою.

Як уже писав Фокус, день на найменш вивченій планеті Сонячної системи довший, ніж думали астрономи. Уран єдиний раз в історії бачив із близької відстані космічний апарат "Вояджер-2", і через те, що ця планета розташована далеко від нас, її вивчення залишається складним.

Також Фокус писав про те, що вперше в історії на орбіті були зроблені рентгенівські зображення людського тіла. Це сталося через 130 років після створення першого рентгенівського знімка людини.