У величезній сонячній плямі вже вкотре за тиждень стався вибух. Цього разу на Сонці з'явився спалах Х-класу.

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У суботу, 11 лютого, у сонячній плямі AR3213, яка має гігантські розміри, стався черговий сонячний спалах. Цю подію зафіксували прилади космічного апарата SDO, і, за словами вчених, цей спалах належить до найвищого класу для цих подій. Викид енергії на Сонці вже спричинив появу проблем на Землі, пише HiTech.

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Як уже писав Фокус, на початку та в середині цього тижня у зверненій до Землі сонячній плямі AR3213, яка вдесятеро більша за розміри нашої планети, відбулася серія сильних спалахів. Це були сонячні спалахи М-класу, які набагато слабші за спалахи Х-класу.

Але саме спалах класу Х1.1 стався на Сонці 11 лютого, що підтверджує прогнози вчених про те, що Сонце стає дедалі активнішим. Унаслідок цієї події в бік Землі відлетів потік сонячних частинок, який призвів до відключення на цілу годину радіозв'язку в районі Південної Америки.

[ + – ] Спалах класу Х1.1 стався на Сонці 11 лютого, що підтверджує прогнози вчених про те, що Сонце стає дедалі активнішим. Унаслідок цієї події в бік Землі відлетів потік сонячних частинок, який призвів до відключення на цілу годину радіозв'язку в районі Південної Америки. Фото: NASA

Також, за словами вчених, які стежать за космічною погодою, викидів плазми або корональних викидів маси під час сонячного спалаху апарат NASA не зафіксував. Якби це сталося, то на планету очікував би подвійний удар.

Щоправда, другий удар наздогнав би Землю лише через кілька днів, адже плазма переміщається в космосі набагато повільніше, ніж потік частинок у сонячному вітрі, який з'являється в результаті сонячного спалаху.

[ + – ] 11 лютого на Сонці стався спалах класу Х1.1

Тобто якщо спалах на Сонці відбувається без коронального викиду маси, то потік сонячних частинок досягає магнітосфери Землі протягом 10 хвилин, що призводить до появи геомагнітної бурі. Вважається, що спалахи Х-класу викликають найсильніші з них. Але все залежить від порядкового номера цього спалаху. Наприклад, назва Х1.1 говорить про те, що це був не найпотужніший спалах у цьому класі, але найпотужніший серед усіх інших, які з'являються на Сонці.

Також космічний апарат SDO зафіксував ще 10 лютого сонячний спалах у плямі AR3213 класу M3.7, але значних наслідків для планети тоді вчені не помітили. За словами експертів, величезна сонячна пляма продовжує виявляти ознаки сильної активності, і найближчими днями можуть з'явитися ще потужніші спалахи, які можуть супроводжуватися корональними викидами маси. Принаймні на це вказують дані приладів SDO.

Потоки сонячних частинок можуть негативно впливати не тільки на роботу зв'язку на планеті, але й можуть зашкодити космічним супутникам і Міжнародній космічній станції. Але й без цього, як уже писав Фокус, на МКС вистачає проблем. Зокрема, йдеться про аварію на зістикованому з орбітальною станцією вантажному кораблі. У російському кораблі "Прогрес" виявили поломку в охолоджувальній системі, але її причина поки що не відома.

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