Солнце похоже на Солнце. Ученые поставили точку в давнем споре о нашей звезде

Ученые выяснили, что Солнце действительно является обычной похожей на себя же звездой, как бы странно это не звучало.

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Это может показаться очень необычным, но ученые до сих пор спорят о том, является ли Солнце солнцеподобной звездой. Некоторые астрономы утверждают, что наша звезда не может быть похожей на Солнце по некоторым причинам. Но новое исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, кажется положило конец всем спорам. Авторы утверждают, что Солнце – это обычная звезда, которая…похожа на Солнце, пишет Phys.

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По словам ученых споры о том, что Солнце не может быть сонцеподобной звездой связаны с тем, что некоторые похожие на Солнце звезды имеют совсем другую солнечную активность. То есть они намного активнее нашего Солнца. Поэтому некоторые ученые предположили, что Солнце на самом деле принадлежит к другому типу звезд и его нельзя назвать солнцеподобной звездой.

о словам ученых споры о том, что Солнце не может быть сонцеподобной звездой связаны с тем, что некоторые похожие на Солнце звезды имеют совсем другую солнечную активность Фото: Forbes

Но ученые в своем исследование показывают, что на самом деле проблема не в нашем Солнце, а в других звездах, которые относят к солнцеподобным. Дело в том, говорят авторы научной работы, что в данных наблюдений и в предполагаемых свойствах этих звезд есть несколько ограничений и погрешностей.

Для своего нового исследования астрономы выбрали несколько звезд со свойствами, схожими с такими же у Солнца. В частности, были выбраны данные о периоде вращения и магнитной активности звезд. Для этого использовались наблюдения космических телескопов Kepler и Gaia.

Данные наблюдений за звездами ученые сравнили с наблюдениями за солнечной активностью во время последних двух циклов этой активности на Солнце, проводимых космическим аппаратом SOHO. Как показало исследование, одна из солнцеподобных звезд имеет вдвое больший цикл своей активности, чем Солнце, хотя эта звезда имеет схожие свойства.

По словам ученых, разница в этих циклах заключается в разной металличности звезд. Ученые считают, что эта разница создает более сильные выбросы энергии, что приводит к более сильному циклу звездной активности.Стоит уточнить, что металличностью в астрономии называется та и ли иная концентрация элементов в звездах, которые тяжелее гелия и водорода.

Но ученые в своем исследование показывают, что на самом деле проблема не в нашем Солнце, а в других звездах, которые относят к солнцеподобным Фото: NASA

Во время исследования ученые обнаружили, что очень много звезд в их выборке имеют высокую металличность. И единственным параметром, который мог привести к такому превышению, является период вращения звезды, говорят ученые. Например, у одной из звезд этот период был больше, чем у Солнца. То есть существует связь между периодом вращения и металличностью, говорят авторы научной работы.

Астрономы пришли к выводу, что более сильная магнитная активность означает, что процесс магнитного торможения приводит к более медленному периоду вращения звезды. Поэтому некоторые солнцеподобные звезды вращаются медленнее, чем Солнце, несмотря на то, что они очень похожи и могут быть даже моложе нашей звезды. В своем исследовании астрономы утверждают, что, хотя есть звезды более активные, чем Солнце, оно на самом деле является совершенно обычной солнцеподобной звездой.

Вообще Солнце, согласно классификации звезд, является обычным желтым карликом, то есть это небольшие звезды, которые имеет массу от 0,8 до 1,1 массы Солнца. При этом температура на поверхности эти объектов колеблется в диапазоне от 5 до 6 тысяч градусов Цельсия.

Вообще Солнце, согласно классификации звезд, является обычным желтым карликом, то есть это небольшие звезды, которые имеет массу от 0,8 до 1,1 массы Солнца. При этом температура на поверхности эти объектов колеблется в диапазоне от 5 до 6 тысяч градусов Цельсия Фото: NASA

Кстати, Солнце имеет 11-летний цикл активности и уже через полтора года наступит так называемый солнечный максимум. Этот период будет характерен появлением огромного количества солнечных вспышек и корональных выбросов массы. По словам ученых, на Солнце могут появиться самые мощные вспышки из возможных на нашей звезде. Такие сильные выбросы энергии и плазмы, если на их пути будет находится Земля, приведут к появлению самых мощных геомагнитных бурь. И это может продолжаться в течение нескольких месяцев.

Одним из примеров солнечной активности могут быть корональные дыры, которые появляются на нашей звезде. Недавно на Солнце, как уже писал Фокус, появилась такая дыра, которая по размерам была в 20 раз больше Земли. Их этой корональной дыры вырвался с огромной скоростью поток плазмы и улетел в сторону Земли.