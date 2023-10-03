Секрет Ориона. Найдены двойные планеты, не связанные со звездами: ученые сбиты с толку (фото)

Астрономы пока точно не понимают, каким образом появились свободно летающие в космосе похожие на планеты объекты с массой Юпитера.

Related video

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы из Европейского космического агентства сделали неожиданное открытие. Они обнаружили похожие на планеты двойные объекты, которые не связаны со звездами и свободно летают в космосе в туманности Ориона. Природа их появления пока точно не определена, но есть две версии, пишет BBC.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Туманность Ориона, расположенная на расстоянии в примерно 1400 световых лет от нас, является самым близким к Земле крупным регионом образования новых звезд. С помощью космического телескопа Уэбб ученые сделали новые снимки этой туманности в разных длинах волн инфракрасного диапазона. За неделю наблюдений телескоп сделал 700 снимков из которых были составлены новые изображения.

Важно

Телескоп Джеймс Уэбб опроверг устоявшееся представление о том, как формировались звезды

В туманности Ориона находятся несколько тысяч молодых звезд, масса которых колеблется в диапазоне от 0,1 до 40 масс Солнца. Вокруг некоторых звезд образовались протопланетные диски, из которых появляются планеты, вокруг других звезд эти диски рассеялись благодаря сильнейшему излучению самых крупных звезд данного региона.

В туманности Ориона находятся несколько тысяч молодых звезд, масса которых колеблется в диапазоне от 0,1 до 40 масс Солнца Фото: ESA

В результате наблюдений астрономы получили более полное представление о туманности Ориона и в то же время сделали неожиданное открытие. Они обнаружили 40 пар двойных похожих на планеты объектов, с массой Юпитера, которые свободно летают в космосе и не вращаются вокруг местных звезд.

Ученые обнаружили 40 пар двойных похожих на планеты объектов, с массой Юпитера, которые свободно летают в космосе и не вращаются вокруг местных звезд Фото: ESA

Ученые пока точно не понимают природу их образования, но у них существуют две главные версии. Стоит заметить, что пока вообще не ясно, являются ли эти объекты планетами. Но ученые считают, что они могут ими быть.

Согласно первой гипотезе, данные объекты сформировались в тех участках туманности Ориона, где плотность вещества была не настолько большой, чтобы появились настоящие звезды.

Согласно второй гипотезе, которая кажется ученым более вероятной, то эти похожие на Юпитер по массе объекты сформировались возле молодых звезд, а затем их выбросило в космос под влиянием разных событий.

По словам ученых, то, что планеты могут улететь от своих звезд уже известно, но, чтобы такие планеты улетали парами – такое обнаружено впервые. Поэтому астрономы продолжат наблюдения, чтобы понять, что собой представляют эти свободно летящие объекты и как все-таки они образовались.

По словам ученых, возможно во всех регионах, где появляются новые звезды, существуют такие двойные Юпитеры, а может быть даже двойные Земли. Но только телескоп Уэбб впервые смог обнаружить подобные пары.

На новых изображениях туманности Ориона стоит также обратить внимание на выделяющуюся на общем фоне яркую красную структуру. Это выброс молекулярного водорода из Молекулярного Облака Ориона 1. Этот объект появился в результате столкновения двух огромных звезд, которое произошло всего несколько сотен лет назад. Сейчас водород улетает в космос от места столкновения со скоростью в 100 км/с.

На новых изображениях туманности Ориона стоит также обратить внимание на выделяющуюся на общем фоне яркую красную структуру. Это выброс молекулярного водорода из Молекулярного Облака Ориона 1 Фото: ESA

Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбб смог тщательно проанализировать атмосферу одной из планет, которая вращается вокруг близкой к нам звезды TRAPPIST-1.