"Голая скала": телескоп Уэбб впервые проанализировал атмосферу "красного карлика"

Флагманский телескоп НАСА впервые увидел внутреннюю атмосферу экзопланеты TRAPPIST-1 b, для чего использовался метод трансмиссионной спектроскопии.

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Космический телескоп Джеймса Уэбба выполнил одну из первых крупных научных задач, о которых заявлялось еще в 2017 году. Сейчас инфракрасный инструмент исследует атмосферу вокруг одной из экзопланет TRAPPIST-1, ультрахолодного красного карлика. Об этом сообщает New Atlas.

В 2017 году астрономы обнаружили необычную систему из семи экзопланет размером с Землю, которые вращаются вокруг ближайшего красного карлика, известного как TRAPPIST-1. Планета находится в 40 световых годах от Земли.

Теперь флагманский телескоп НАСА впервые увидел внутреннюю атмосферу TRAPPIST-1 b, для чего использовался метод трансмиссионной спектроскопии. Когда планета проходит перед своей родительской звездой, свет проникает сквозь любую атмосферу. При этом блокируются световые волны различной длины.

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Затем этот спектр можно проанализировать и определить состав атмосферы. На основе полученных данным можно выяснить дополнительные сведения, например, пригодна ли планета для жизни или нет.

В итоге выяснилось, что у TRAPPIST-1 b нет признаков атмосферы, а спектр объясняется только активностью звезды. Это открытие согласуется с другими наблюдениями Уэбба, сделанными ранее в 2023 году. Измерение температуры планеты показало, что наличие атмосферы маловероятно. Но ученые считают, что у планеты может быть тонкая атмосфера из чистой воды, углекислого газа или метана.

"Наши наблюдения не обнаружили признаков атмосферы вокруг TRAPPIST-1 b. Это говорит о том, что планета может представлять собой голую скалу. У нее могут быть облака высоко в атмосфере или очень тяжелые молекулы, такие как углекислый газ, из-за которых атмосфера становится слишком маленькой для обнаружения", — пояснил Райан Макдональд, автор исследования.

По его словам, во время исследований наиболее заметной была звезда и ее эффект. Судя по всему, то же будет отмечаться и во время исследований других планет этой системы.

Напомним, что астрономы наблюдали космическую битву между галактиками — Млечный Путь ждет то же.

Также сообщалось, что обнаружена звезда, чьи стороны кардинально отличаются друг от друга.