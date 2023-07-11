Шансы найти внеземную жизнь увеличились: ученые сделали важное открытие о других планетах

Новое исследование предполагает, что подземные океаны из жидкой воды на ледяных экзопланетах — это обычное явление. И здесь может быть жизнь.

Related video

Ученые из Ратгерского университета, штат Нью-Джерси, США, в ходе нового исследования выяснили, что многие экзопланеты в космосе имеют подземные океаны из жидкой воды. По крайней мере шансы на это намного выше, чем считалось раньше. Это значит, что планет с потенциальной внеземной жизнью также очень много, особенно если эти планеты покрыты ледяной оболочкой, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам авторов исследования, огромное количество планет во Вселенной, которые имеют ледяную поверхность, могут иметь под ней океаны из жидкой воды, в которых могла теоретически появиться внеземная жизнь.

Если раньше модели показывали, что на каждые 100 звезд в космосе существует одна каменистая планета (как и Земля), которая имеет жидкую воду, то новая модель показывает, что при определенных условиях в каждой звездной системе может быть такая планета. Например, только в нашей галактике существует примерно 100 млрд звезд, а это значит, что существует намного больше шансов на то, что где-то внеземная жизнь все-таки появилась.

Новое исследование предполагает, что подземные океаны из жидкой на ледяных экзопланетах — это обычное явление. И здесь может быть жизнь Фото: space.com

Ученые провели новое исследование ледяных экзопланет, которые вращаются вокруг звезд красных карликов. Рядом с этими звездами на сегодняшний день обнаружено больше всего каменистых планет, и к тому же примерно 70% звезд нашей галактики – это красные карлики.

По словам ученых, есть два способа нагрева таких каменистых планет, для того, чтобы они могли иметь под своей поверхностью океаны из жидкой воды.

Первый способ состоит в том, что благодаря внутренним процессам в недрах планет выделяется тепло, которое, даже при наличии ледяной оболочки может поддерживать воду в жидком состоянии под ней. Например, на Земле несколько миллиардов лет назад вода на поверхности действительно замерзла, но сохранилась в жидком виде в недрах планеты. Даже сейчас в Антарктиде можно обнаружить подземные озера, хотя вокруг все покрыто льдом. Новое моделирование показало, что шансы на существование таких планет намного выше, чем считалось ранее.

Второй способ нагрева планет состоит в том, что они нагреваются под действием гравитационного влияния более крупной планеты или другого большого объекта. Например, такое можно увидеть и в нашей Солнечной системе. На спутнике Сатурна Энцеладе и на спутнике Юпитера Европе скорее всего под ледяной оболочкой находятся подземные океаны из жидкой воды. Такое возможно благодаря гравитационному влиянию их родных планет. И астробиологи считают, что здесь стоит искать внеземную жизнь.

На спутнике Юпитера Европе скорее всего под ледяной оболочкой находится подземный океан из жидкой воды Фото: NASA

Поэтому ученые считают, что существует очень большая вероятность того, что на миллионах, а может быть даже миллиардах планет только в нашей галактике существуют условия для появления и развития жизни. Осталось теперь только найти не только сами эти планеты, а жизнь на них. Но скорее всего в этом помогут уже телескопы будущего поколения.

Фокус уже писал о новом исследовании Сатурна, которое предполагает, что на планете идут дожди из драгоценных камней.

Также напоминаем, что астрономы обнаружили первую планету вне Солнечной системы, которая имеет самую большую отражательную способность. То есть благодаря сильному отражению света своей звезды она является самой яркой из всех известных экзопланет, как уже писал Фокус.