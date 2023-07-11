Шанси знайти позаземне життя збільшилися: вчені зробили важливе відкриття про інші планети

Нове дослідження припускає, що підземні океани з рідкої води на крижаних екзопланетах — це звичайне явище. І тут може бути життя.

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Учені з Ратгерського університету, штат Нью-Джерсі, США, під час нового дослідження з'ясували, що багато екзопланет у космосі мають підземні океани з рідкої води. Принаймні шанси на це набагато вищі, ніж вважалося раніше. Це означає, що планет із потенційним позаземним життям також дуже багато, особливо якщо ці планети покриті крижаною оболонкою, пише Space.

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За словами авторів дослідження, величезна кількість планет у Всесвіті, які мають крижану поверхню, можуть мати під нею океани з рідкої води, в яких могло теоретично з'явитися позаземне життя.

Якщо раніше моделі показували, що на кожні 100 зірок у космосі існує одна кам'яниста планета (як і Земля), яка має рідку воду, то нова модель показує, що за певних умов у кожній зоряній системі може бути така планета. Наприклад, тільки в нашій галактиці існує приблизно 100 млрд зірок, а це означає, що існує набагато більше шансів на те, що десь позаземне життя все-таки з'явилося.

Нове дослідження припускає, що підземні океани з рідини на крижаних екзопланетах — це звичайне явище. І тут може бути життя Фото: space.com

Учені провели нове дослідження крижаних екзопланет, які обертаються навколо зірок червоних карликів. Поруч із цими зірками на сьогодні виявлено найбільше кам'янистих планет, і до того ж приблизно 70% зірок нашої галактики — це червоні карлики.

За словами вчених, є два способи нагрівання таких кам'янистих планет, для того, щоб вони могли мати під своєю поверхнею океани з рідкої води.

Перший спосіб полягає в тому, що завдяки внутрішнім процесам у надрах планет виділяється тепло, яке, навіть за наявності крижаної оболонки, може підтримувати воду в рідкому стані під нею. Наприклад, на Землі кілька мільярдів років тому вода на поверхні справді замерзла, але збереглася в рідкому вигляді в надрах планети. Навіть зараз в Антарктиді можна виявити підземні озера, хоча навколо все вкрите льодом. Нове моделювання показало, що шанси на існування таких планет набагато вищі, ніж вважалося раніше.

Другий спосіб нагрівання планет полягає в тому, що вони нагріваються під дією гравітаційного впливу більшої планети або іншого великого об'єкта. Наприклад, таке можна побачити і в нашій Сонячній системі. На супутнику Сатурна Енцеладі та на супутнику Юпітера Європі, найімовірніше, під крижаною оболонкою знаходяться підземні океани з рідкої води. Таке можливо завдяки гравітаційному впливу їхніх рідних планет. І астробіологи вважають, що тут варто шукати позаземне життя.

На супутнику Юпітера Європі найімовірніше під крижаною оболонкою міститься підземний океан із рідкої води Фото: NASA

Тому вчені вважають, що існує дуже велика ймовірність того, що на мільйонах, а, можливо, навіть мільярдах планет тільки в нашій галактиці існують умови для появи і розвитку життя. Залишилося тепер тільки знайти не тільки самі ці планети, а життя на них. Але найімовірніше в цьому допоможуть уже телескопи майбутнього покоління.

Фокус уже писав про нове дослідження Сатурна, яке передбачає, що на планеті йдуть дощі з дорогоцінних каменів.

Також нагадуємо, що астрономи виявили першу планету поза Сонячною системою, яка має найбільшу відбивну здатність. Тобто завдяки сильному відбиттю світла своєї зірки вона є найяскравішою з усіх відомих екзопланет, як уже писав Фокус.