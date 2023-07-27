Астрономы увидели космическую битву между галактиками: Млечный Путь ждет то же самое (фото)

На новом снимке показана борьба крупной спиральной галактики и ее карликового соседа. Последний в этой битве проиграет.

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Астрономы с помощью Телескопа имени Виктора Бланко, расположенного в Чили, получили возможность увидеть, как происходит космическая битва между массивной галактикой и ее меньшим карликовым соседом. Эта карликовая галактика обречена на проигрыш, ведь ее в конечном итоге притянет к себе огромный сосед и они объединятся. Ученые иногда называют такие события, учитывая размеры галактик, актом космического каннибализма, пишет Space.

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Более крупным участником этой космической борьбы за выживание является огромная спиральная галактика с перемычкой под названием NGC 1532. Она находится на расстоянии в 55 млн световых лет от Земли. Вторым участником является карликовая галактика под названием NGC 1531, и она расположена на расстоянии в 42 млн световых лет от нас. Первая галактика с помощью своей гравитации медленно, но верно притягивает к себе карликового соседа.

На новом снимке показана борьба крупной спиральной галактики и ее карликового соседа. Последний в этой битве проиграет Фото: space.com

По словам ученых, такие изображения полезны в том плане, что они помогают понять, как галактики растут, поглощая более мелких спутников. Сейчас читается, что такие большие галактики как наша постоянно увеличиваются в размерах в течение миллиардов лет благодаря таким поглощениям своих спутников. На новом снимке видна ранняя стадия этого события.

На изображении виден также мост из газа и пыли, протянувшийся между двумя галактиками. Он находится в стабильном состоянии благодаря гравитационному влиянию обоих объектов. По словам ученых, на снимке еле заметны новые регионы образования звезд, которые появились из-за взаимодействия двух галактик. При чем эти регионы появились и у NGC 1532, и у NGC 1531. Обратите внимание на спиральный рукав галактики NGC 1532, который находится внизу. Кажется, что он совсем не "обеспокоен" тем, что происходит такая битва, ведь находится дальше от места столкновения галактик.

Как уже был сказано выше, на протяжении своей истории наш Млечный Путь также принимал участие в таких актах космического каннибализма. В прошлом году ученые заявили о том, что на сегодняшний день наша галактика поглотила как минимум шестерых своих соседей – карликовых галактик-спутников.

На протяжении своей истории наш Млечный Путь также принимал участие в таких актах космического каннибализма Фото: National Geographic

Сейчас Млечный Путь окружают 59 маленьких галактик, самыми большими из которых являются Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако. Многие ученые считают, что процесс слияния с этими двумя галактика у Млечного Пути уже начался. Но полностью наша галактика "съест", например, Большое Магелланово Облако через 2,4 млрд лет.

Млечный Путь через примерно 4-6 млрд лет сам станет "обедом" для галактики Андромеды. Эта более крупная галактика поглотит Млечный Путь и скорее всего оба объекта лишаться своих спиральных рукавов.

Галатика Андромеды Фото: wikipedia

Наблюдение космической битвой между такими галактиками как NGC 1532 и NGC 1531 дает возможность увидеть, что произойдет в будущем с нашей галактикой и как именно состоится слияние с другим крупным объектом.

Фокус уже писал о том, что астрономы смогли разгадать давнюю загадку, которая касается развития галактик. Таким образом они предполагают, что Млечный Путь когда-то выглядел совсем иначе и в будущем также будет иметь другую форму.