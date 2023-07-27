Астрономи побачили космічну битву між галактиками: Чумацький Шлях чекає на те саме (фото)

На новому знімку показано боротьбу великої спіральної галактики та її карликового сусіда. Останній у цій битві програє.

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Астрономи за допомогою Телескопа імені Віктора Бланко, розташованого в Чилі, отримали можливість побачити, як відбувається космічна битва між масивною галактикою та її меншим карликовим сусідом. Ця карликова галактика приречена на програш, адже її зрештою притягне до себе величезний сусід і вони об'єднаються. Науковці іноді називають такі події, враховуючи розміри галактик, актом космічного канібалізму, пише Space.

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Більшим учасником цієї космічної боротьби за виживання є величезна спіральна галактика з перемичкою під назвою NGC 1532. Вона розташована на відстані в 55 млн світлових років від Землі. Другим учасником є карликова галактика під назвою NGC 1531, і вона розташована на відстані в 42 млн світлових років від нас. Перша галактика за допомогою своєї гравітації повільно, але вірно притягує до себе карликового сусіда.

На новому знімку показано боротьбу великої спіральної галактики та її карликового сусіда. Останній у цій битві програє Фото: space.com

За словами вчених, такі зображення корисні в тому плані, що вони допомагають зрозуміти, як галактики ростуть, поглинаючи дрібніших супутників. Наразі читається, що такі великі галактики як наша постійно збільшуються в розмірах протягом мільярдів років завдяки таким поглинанням своїх супутників. На новому знімку видно ранню стадію цієї події.

На зображенні видно також міст із газу і пилу, що простягнувся між двома галактиками. Він перебуває в стабільному стані завдяки гравітаційному впливу обох об'єктів. За словами вчених, на знімку ледве помітні нові регіони утворення зірок, які з'явилися через взаємодію двох галактик. При чому ці регіони з'явилися і у NGC 1532, і у NGC 1531. Зверніть увагу на спіральний рукав галактики NGC 1532, який знаходиться внизу. Здається, що він зовсім не "занепокоєний" тим, що відбувається така битва, адже перебуває далі від місця зіткнення галактик.

Як уже було сказано вище, протягом своєї історії наш Чумацький Шлях також брав участь у таких актах космічного канібалізму. Минулого року вчені заявили про те, що на сьогодні наша галактика поглинула щонайменше шістьох своїх сусідів — карликових галактик-супутників.

Протягом своєї історії наш Чумацький Шлях також брав участь у таких актах космічного канібалізму Фото: National Geographic

Наразі Чумацький Шлях оточують 59 маленьких галактик, найбільшими з яких є Велика Магелланова Хмара і Мала Магелланова Хмара. Багато вчених вважають, що процес злиття з цими двома галактиками у Чумацького Шляху вже почався. Але повністю наша галактика "з'їсть", наприклад, Велику Магелланову Хмару через 2,4 млрд років.

Чумацький Шлях через приблизно 4-6 млрд років сам стане "обідом" для галактики Андромеди. Ця більша галактика поглине Чумацький Шлях і, найімовірніше, обидва об'єкти позбудуться своїх спіральних рукавів.

Галатика Андромеди Фото: wikipedia

Спостереження за космічною битвою між такими галактиками, як NGC 1532 і NGC 1531, дає можливість побачити, що станеться в майбутньому з нашою галактикою і як саме відбудеться злиття з іншим великим об'єктом.

Фокус уже писав про те, що астрономи змогли розгадати давню загадку, яка стосується розвитку галактик. Таким чином вони припускають, що Чумацький Шлях колись виглядав зовсім інакше і в майбутньому також матиме іншу форму.