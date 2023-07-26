У минулому Чумацький Шлях не був спіральною галактикою: у майбутньому її форма також зміниться

Нове дослідження припускає, що в далекому минулому наша галактика мала іншу форму і була схожа на сочевицю.

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Астрономи змогли розгадати давню таємницю, яка стосується еволюції галактик і переходу цих галактик з однієї форми в іншу. Як показує дослідження, опубліковане у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Чумацький Шлях не завжди мав форму спіральної галактики. У дуже далекому минулому наша галактика мала форму лінзи або сочевиці, пише Inverse.

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Наразі астрономи вже знають, що всі галактики постійно еволюціонують. Дослідити цей процес можна за допомогою спостережень за космічним пилом, а також за допомогою вивчення руху та мас зірок, а також мас чорних дір.

Чумацький Шлях Фото: SciTechDaily

Автори нового дослідження провели аналіз знімків 100 найближчих до Чумацького Шляху галактик. У результаті вони виявили існування двох типів лінзоподібних галактик, які мають форму лінзи або сочевиці. Ці галактики, як вважалося раніше, є перехідною фазою між спіральними та еліптичними галактиками. Вони мають сферичну структуру в центрі, але в них відсутній спіральний диск, як наприклад у галактики Андромеди або Чумацького Шляху. Науковці розділили лінзоподібні галактики на два види — ті, що мають багато космічного пилу та ті, що є більш старими і в них значно менше пилу.

Лінзовидна галактика Веретено Фото: Wikipedia

Згідно з новим дослідженням спіральні галактики насправді є перехідною фазою між лінзоподібними галактиками двох видів. Тобто Чумацький Шлях колись мав форму лінзоподібної галактики з невеликою кількістю пилу і в майбутньому стане схожим на лінзоподібну галактику з великою кількістю пилу.

Тобто мільярди років тому наша галактика не мала спіралеподібної форми і лише після злиття з іншими галактиками вона стала такою, якою ми її знаємо зараз. Коли ж через 4 млрд років Чумацький Шлях зіткнеться з галактикою Андромеди, то ця нова структура буде дуже багата на пил і знову матиме форму лінзоподібної галактики. Коли цей об'єкт зіллється зі ще однією лінзоподібною галактикою, то вийде еліптична галактика, вважають учені.

Галатика Андромеди Фото: wikipedia

За словами вчених, тепер усе стало на свої місця в розумінні еволюції галактик, адже лінзоподібні галактики не є єдиною проміжною формою таких об'єктів, якою їх тривалий час зображували.

Нове відкриття означає, що тепер галактики мають своє генеалогічне дерево. Тобто у Всесвіті постійно відбувається видозміна галактик, і вони змінюють свою форму, як це сталося і з Чумацьким Шляхом.

Фокус уже писав про те, що вченим вдалося обчислити максимально точне значення маси нашої галактики. Виявляється, це можна зробити кількома способами.

Також Фокус писав про те, що згідно з недавнім дослідженням наша галактика має зовсім іншу структуру, ніж припускають учені. Виявляється, в ній менше спіральних рукавів.