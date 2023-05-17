Чумацький Шлях вже не той. Наша галактика має зовсім іншу форму: що з'ясували вчені

Нове дослідження припускає, що наша галактика відрізняється формою, і виглядає зовсім по-іншому, ніж передбачалося раніше.

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Згідно з опублікованим у виданні Astrophysical Journal дослідженням, Чумацький Шлях має зовсім іншу структуру, ніж передбачали астрономи. Виявляється, наша галактика має вдвічі менше спіральних рукавів, пише Space.

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Чумацький Шлях є спіральною галактикою з перемичкою, яка є центральним регіоном галактики з великим скупченням зірок. Саме з перемички виходять спіральні рукави, наповнені різними космічними об'єктами. Ці величезні структури закручуються по спіралі навколо центру галактики, звідки взялася назва спіральні галактики.

Зараз вважається, що більшість спіральних галактик мають два основні спіральні рукави, які виділяються найбільше в структурі галактики, і з них розходиться багато дрібніших рукавів. Але нашу галактику традиційно вважають спіральною галактикою, що має чотири основні спіральні рукави:

два більших — рукав Центавра і рукав Персея;

два меншого розміру — рукав Накутника та рукав Стрільця.

Про що це говорить? Це говорить про те, що Чумацький Шлях має бути унікальною галактикою, що відрізняє його від решти спіральних галактик.

Автори нового дослідження провели велику роботу з аналізу багаторічних даних спостережень за нашою галактикою, щоб краще зрозуміти, яку насправді має форму і структуру Чумацький Шлях. І їх відкриття може повністю змінити уявлення про нашу галактику.

Чумацький Шлях є спіральною галактикою з перемичкою Фото: Titan

Астрономи використовували дані космічного телескопа Gaia, який займається складанням карти Чумацького Шляху, а також телескопів на Землі. Вони проаналізували розташування найбільш гарячих і масивних зірок, а також провели вивчення сотень розсіяних зоряних скупчень, щоб отримати максимально точні дані про спіральні рукави Чумацького Шляху.

У результаті вчені запропонували теорію, що насправді Чумацький Шлях, як і інші спіральні галактики, має не 4, а всього 2 рукави, що виходять із центральної перемички галактики.

Вчені вважають, що два найбільш внутрішні рукави нашої галактики, рукав Накутника і рукав Стрільця, є головними рукавами, а з них виходять зовнішні рукави — рукав Центавра і рукав Персея. Тобто за фактом, як вважають автори дослідження, разом вони утворюють лише дві структури. Також астрономи припускають, що на краю нашої галактики розташовані окремі рукави неправильної форми, які не пов'язані з перемичкою.

Вчені дійшли висновку, що розділення основних рукавів нашої галактики на кілька частин могло статися через зіткнення Чумацького Шляху з іншими галактиками, а можливо навіть зі скупченнями галактик. Автори дослідження резюмують, що потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити цю теорію.

Як вже писав Фокус, вчені дійшли висновку, що незвичайні структури у вигляді величезної бульбашки, виявлені зовсім недавно біля центру нашої галактики, утворилися не під дією чорної дірки, як передбачалося. Джерело їх походження зовсім інше, але воно також знаходиться в центрі Чумацького Шляху.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили радіаційний пояс біля незвичайного об'єкту за межами Сонячної системи. Такий пояс мають всі планети, що обертаються, навколо Сонця, в тому числі і Земля.