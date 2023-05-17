Астрономи з'ясували, що насправді надуває величезні бульбашки в центрі Чумацького Шляху

Ці космічні бульбашки всього в 3 рази менші за розмір нашої галактики.

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Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, за словами авторів, може вирішити загадку походження гігантських бульбашок у центрі Чумацького Шляху, пише Space.

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Що таке бульбашки eRosita?

Ще 3 роки тому космічний телескоп eRosita виявив дивні структури, схожі на бульбашки, які височіють над центром нашої галактики, якщо дивитися на неї з ребра. Тобто дві гігантські структури, названі бульбашками eRosita, майже симетрично розташовані над і під диском Чумацького Шляху.

Дослідження показали, що ці бульбашки складаються з гарячого газу та розмір кожної структури становить приблизно 36 тисяч світлових років. Тобто вони всього в 3 рази менші за діаметр нашої галактики. До речі, над центром нашої галактики височить ще дві схожі структури з гарячого газу, які називаються бульбашки Фермі, але вони в 2 рази менші за розмірами і мають трохи інші характеристики.

Теорія появи бульбашок eRosita

Досі вчені сперечаються про те, як саме з'явилися бульбашки eRosita. Одна з головних теорій полягає в тому, що вони сформувалися завдяки активності надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Про цю гіпотезу Фокус вже докладно писав. Тепер автори нової наукової роботи вважають, що вони з'ясували, як насправді утворилися ці структури, що може покласти край науковим суперечкам.

Вчені досліджували навкологалактичне середовище для того, щоб краще зрозуміти, як з'явилася наша рідна галактика. А бульбашки eRosita якраз височать у цьому середовищі, наповненому міжгалактичним газом та пилом. Тому астрономи вирішили вивчити властивості цих структур і з'ясувати, наскільки сильно вони відрізняються від властивостей навколишнього середовища.

Ще 3 роки тому космічний телескоп eRosita виявив дивні структури, схожі на бульбашки, які височіють над центром нашої галактики, якщо дивитися на неї з ребра Фото: phys.org

Якщо деякі дослідження припускали, що гарячий газ у цих бульбашках нагрівається завдяки ударним викидам з центру нашої галактики, то нове дослідження показало,що температура газу всередині бульбашок eRosita така ж, як і температура навколишнього навкологалактичного газу. Також вчені з'ясували, що ці структури дуже яскраві не завдяки гарячому газу, а завдяки його високій щільності.

Як насправді з'явилися бульбашки eRosita?

На основі нових спостережень та виявлених певних хімічних елементів усередині бульбашок eRosita, вчені дійшли висновку, що за їх появою не стоїть активність надмасивної чорної діри, як передбачалося раніше.

Автори дослідження вважають, що ці бульбашки з'явилися внаслідок викидів величезних потоків енергії, які з'явилися завдяки масштабному формуванню нових зірок у центрі галактики. Також за цим можуть стояти і викиди енергії від окремих надмасивних зірок, внаслідок їхньої смерті.

Тепер астрономи хочуть знайти ще більше підтверджень своєї теорії, щоб нарешті поставити крапку в суперечках про походження загадкових структур.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що чорні дірки впливають на еволюцію галактик, у центрах яких вони розташовані. Нове дослідження підтвердило теорію, що потужні викиди з величезних чорних дірок впливають на процес створення нових зірок у галактиках.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, яким чином було створено такі дивні структури в космосі, як кульові зоряні скупчення.