Год за 1,5 дня. Возле маленькой звезды обнаружена огромная планета: ее не должно существовать

Астрономы не понимают, как возле небольшого красного карлика могла сформироваться планета размером с Юпитер, ведь такие планеты не должны здесь находиться.

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Обнаруженная массивная экзопланета, размер которой схож с Юпитером, вращается вокруг небольшой звезды с малой массой и новое открытие, опубликованное в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, бросает вызов теориям формирования экзопланет, пишет Space.

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Астрономы изучили данные космического телескопа TESS, и выяснили, что вокруг относительно маленькой звезды, имеющей примерно 30% массы Солнца, вращается крупная планета. Затем ученые использовали наземные телескопы и новые данные подтвердили открытие.

Оказалось, что возле звезды красного карлика под названием TOI-4860 за 1,5 земных дня совершает полный оборот большой газовый гигант, который примерно на 25% меньше Юпитера по размерам. Эта экзопланета получила название TOI-4860 b и из-за того, что она очень близко находится к своей звезде, ее классифицировали, как "теплый Юпитер".

То, что возле такого красного карлика была найдена большая планета очень удивило астрономов. Дело в том, что согласно теории формирования планет, объекты такого размера не должны появляться рядом с маломассивными звездами. Но еще больше астрономов удивил тот факт, что TOI-4860 b состоит из большого количества металлов (таким термином в астрономии называют все элементы, которые тяжелее гелия и водорода).

Астрономы не понимают, как возле небольшого красного карлика могла сформироваться планета размером с Юпитер, ведь такие планеты не должны здесь находиться Фото: space.com

Согласно главной теории формирования планет, чем меньшую массу имеет звезда, тем меньшую массу имеет и ее протопланетный диск, в котором формируются планеты. То есть если звезда маленькая, то возле нее не может появиться газовый гигант, похожий на Юпитер.

По словам ученых, они впервые обнаружили звезду, которая "разрушает" эту теорию, да к тому же красный карлик TOI-4860 является звездой с самой маленькой массой, вокруг которой вращается экзопланета с такой большой массой из известных астрономам.

Каким образом TOI-4860 b появилась рядом с маленьким красным карликом пока остается загадкой, но ученые имеют некоторые предположения.

Астрономы выяснили, что химический состав планет очень похож на состав ее родительской звезды, то есть они имеют много металлов. Поэтому, возможно, катализатором для ускорения процесса формирования планеты как раз и послужило наличие большого количества тяжелых элементов у ее звезды.

Ученые считают, что данная звездная система особенно полезна для изучения атмосфер такого типа планет и лучшего понимания того, как появляются такие газовые гиганты. Теперь астрономы собираются найти в других звездных системах похожие примеры существования больших планет рядом с очень маленькими звездами.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, может ли огромная черная дыра "проглотить" всю Вселенную. Черные дыры могут поглощать звезды, планеты и другие черные дыры, но могут ли такие сверхмассивные объекты сделать нечто подобное со всем известным космосом?