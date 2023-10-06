Другий подібний об'єкт. Учені виявили мертву зірку з найсильнішим випромінюванням у космосі

Насправді це давно відомий пульсар, але те, що він випускає найсильніше випромінювання, стало відомо тільки зараз.

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На відстані в 959 світлових років від нас знаходиться нейтронна зірка, що володіє сильним магнітним полем, яка називається Пульсар в Парусах. Ця мертва зірка має настільки велику щільність, що столова ложка речовини тут важить як вся гора Еверест. Тепер же, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, вчені з'ясували, що цей пульсар випускає рекордну кількість гамма-випромінювання, пише Space.

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Що таке пульсар?

Пульсари є одними з найдивовижніших об'єктів у Всесвіті. Це нейтронні зірки, тобто маленькі дуже щільні залишки колись величезних масивних зірок, які вибухнули надновою, але володіють сильним магнітним полем і високою швидкістю обертання. Пульсари майже повністю складаються з нейтронів і випускають різні види випромінювання, яке іноді потрапляє і в Сонячну систему.

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Астрофізики спостерігають за пульсарами і навколишнім простором, щоб перевірити правильність деяких фізичних теорій, а тому їх іноді називають космічними лабораторіями. З огляду на величезну гравітацію, якою володіють пульсари, ці зірки використовують для перевірки теорії відносності Ейнштейна. І поки що все сходиться.

Астрофізики спостерігають за пульсарами і навколишнім простором, щоб перевірити правильність деяких фізичних теорій, а тому їх іноді називають космічними лабораторіями Фото: Inverse

Пульсар-рекордсмен

Що ж стосується Пульсара в Парусах, то нещодавнє спостереження за допомогою обсерваторії HESS (розташована в Намібії, Африка), показало, що ця нейтронна зірка випустила гамма-випромінювання з найвищою енергією з усіх, коли-небудь спостережуваних у пульсарів.

Учені з'ясували, що рекордний пульсар випускає гамма-фотони з енергією, що дорівнює 20 тераелектронвольтам (ТеВ) або 20 трильйонів електронвольт. Для порівняння, щоб досягти такої енергії, видимому світлу Сонця потрібно 2 млн звичайних фотонів, щоб створити один фотон з енергією 20 ТеВ.

Пульсар у Парусах особливо цікавить астрономів, адже він розташований відносно близько від Землі (з космічного погляду) і робить лише 11 обертів на секунду. За слова авторів дослідження, зазвичай пульсари випускають гамма-випромінювання з енергією, еквівалентною десяткам гігаелектронвольт (Гев). (1 Гев — це 1 млрд електронвольт). Тому виявлення того, що пульсар випускає випромінювання з енергією 20 ТеВ, стало повною несподіванкою для вчених.

Ще один подібний пульсар

Поки що з усіх відомих пульсарів, який може випускати випромінювання з енергією на рівні ТеВ, є PSR B0531+21, або Пульсар у Крабовидній туманності. Він розташований на відстані у понад 6 тисяч світлових років від нас, але максимальна енергія випромінювання цього пульсара досягає приблизно 1 ТеВ. Тобто Пульсар у Парусах випускає у 20 разів сильніше випромінювання.

Також учені з'ясували, що гамма-випромінювання з високою енергією не є продовженням розвитку випромінювання з нижчою енергією. Тобто це випромінювання з'являється окремо і між рівнями енергій існує значний розрив. Для розуміння важливості цього відкриття, вчені вказують на те, що у Пульсара в Крабовидній туманності випромінювання з високою енергією є продовженням розвитку випромінювання з низькою енергією.

Поки що астрономи вважають, що джерелом найсильнішого випромінювання Пульсара в Парусах є швидкі електрони, які з'являються та прискорюються в магнітосфері нейтронної зірки. Але ця гіпотеза не повністю пояснює появу гамма-випромінювання такої високої енергії, а тому потрібно шукати інше джерело, кажуть учені.

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