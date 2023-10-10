Нове відкриття змінює уявлення про Всесвіт: як це пов'язано з нашою галактикою

Учені зробили дуже важливе відкриття за допомогою телескопа Вебб, яке стосується раннього Всесвіту.

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Раніше вчені вважали, що дископодібні галактики, такі, як Чумацький Шлях майже не зустрічалися в ранньому Всесвіті. Але нові дані, які були отримані за допомогою космічного телескопа Вебб, показують, що такі галактики трапляються в 10 разів частіше, ніж передбачалося, пише EarthSky.

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Нові спостереження телескопа Вебб серйозно змінюють уявлення астрономів про ранній Всесвіт, особливо, що стосується найбільш ранніх галактик. Попередні спостереження показали, що дископодібні галактики, такі як наша, зустрічаються надзвичайно рідко в ранній історії космосу. Але, згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal, такі галактики трапляються в 10 разів частіше, ніж передбачалося.

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Наша галактика є спіральною галактикою з перемичкою, яка за формою нагадує диск. У найближчому до нас космосі такі галактики дуже поширені. Існують навіть припущення, що саме в дископодібних галактиках варто шукати високорозвинені позаземні цивілізації.

Спіральна галактика М106 дуже схожа на наш Чумацький Шлях і вчені вважають, що такі галактики є домінуючим видом у Всесвіті Фото: NASA

Але в ранньому Всесвіті відбувалося часте зіткнення і злиття галактик, а тому астрономи вважали, що форма диска є надто нестійкою для того, щоб такі галактики могли існувати в достатку на зорі Всесвіту.

За словами вчених, вважалося, що схожі на Чумацький Шлях галактики майже не існували доки Всесвіту не виповнилося приблизно 6 млрд років. Тепер же з'ясувалося, то вони існували вже через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху в досить великій кількості.

Таким чином нове відкриття змінює уявлення вчених про еволюцію Всесвіту взагалі і про еволюцію галактик зокрема. Ніхто не очікував, що дискові структури галактик могли формуватися так рано в історії Всесвіту, як не могли навіть припустити астрономи.

Вважали, що схожі на Чумацький Шлях галактики майже не існували поки Всесвіту не виповнилося приблизно 6 млрд років Фото: ESA

Згідно з дослідженням, ґрунтуючись на спостереженнях телескопа Вебб, можна зробити висновок, що у всьому Всесвіті найпопулярнішим типом галактик є ті, які схожі на Чумацький Шлях за структурою. Це означає, що більшість зірок у космосі з'являються й існують усередині таких галактик, і нове відкриття повністю змінює розуміння того, як відбувається формування галактик, кажуть учені.

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