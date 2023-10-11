Космічний телескоп ЄКА виявив 500 тисяч нових зірок у Чумацькому шляху: що ще вдалося знайти (фото)

Учені з Європейського космічного агентства заявили, що телескоп Gaia перевершив їхні очікування.

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Європейське космічне агентство (ЄКА) представило результати нового дослідження Чумацького Шляху і Сонячної системи, яке проводив космічний телескоп Gaia. У результаті було виявлено 500 тисяч нових зірок у нашій галактиці і 156 тисяч раніше невідомих астероїдів у Сонячній системі, пише Gizmodo.

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Учені представили новий випуск даних, заснованих на спостереженнях космічного телескопа Gaia, який обертається навколо Сонця приблизно там само, де розташований знаменитий космічний телескоп Вебб. Тобто на відстані в 1,5 млн км від Землі. Телескоп Gaia розпочав свою роботу в грудні 2013 року і відтоді відкриває нові, раніше невідомі зірки та інші астрономічні об'єкти в Чумацькому Шляху.

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Космічний телескоп Gaia виявив зіркову ДНК та руйнівні "зоретруси"

Основна мета телескопа ЄКА полягає в тому, щоб скласти найповнішу карту нашої галактики і виявити якомога більше нових зірок та інших об'єктів. Зокрема, ще влітку цього року вчені за допомогою нових даних телескопа отримали уявлення про понад 1,8 млрд нових зірок.

Космічний телескоп Gaia Фото: ESA

Тепер же телескоп Gaia провів спостереження за найбільшим кульовим зоряним скупченням у нашій галактиці під назвою Омега Центавра. Воно розташоване на відстані в 17 тисяч світлових років від нас і має ширину 150 світлових років. Це скупчення являє собою регіон з дуже близько розташованими одна до одної зірками.

Саме тут телескоп виявив 500 000 нових зірок, які виявилася набагато тьмянішими, ніж виявлені раніше. При цьому, за словами вчених, космічний телескоп перевершив їхні очікування, адже зміг виявити в 10 разів більше зірок у ядрі зоряного скупчення. Завдяки новим спостереженням учені змогли вивчити структуру зоряного скупчення, те, як розподілені в ньому зірки, і багато іншого.

Кульове зоряне скупчення Омега Центавра Фото: ESA

Також вчені отримали дані про 156 тисяч раніше невідомих астероїдів у Сонячній системі і змогли описати їхні орбіти та приблизні характеристики.

Телескоп Gaia також виявив 381 так звану гравітаційну лінзу. Це об'єкти в космосі, які спотворюють і підсилюють світло від об'єктів із глибшого космосу. За допомогою таких гравітаційних лінз астрономи можуть зазирнути в найвіддаленіші куточки Всесвіту.

Поперечний переріз Чумацького Шляху з точками, що позначають різні типи змінних зірок, які побачив телескоп Gaia Фото: ESA

За словами вчених з ЄКА, завдяки новим даним вони з'ясували, що деякі об'єкти не є зірками, хоча й схожі на них за зовнішнім виглядом. Виявилося, що це дуже далекі квазари, тобто дуже яскраві ядра галактик, енергію яким дають чорні діри. Ці квазари виступають у ролі гравітаційних лінз. Поки що ці об'єкти залишаються лише кандидатами в квазари, і вчені вважають, що лише 50 з 381 виявленого об'єкта виявляться цими дуже яскравими ядрами галактик.

За словами вчених, дослідження таких кульових зоряних скупчень, як Омега Центавра, надають багато цінної інформації, зокрема про те, як відбувається еволюція зірок і галактик.

Наступний випуск оглядових даних телескопа Gaia має з'явитися 2026 року, де будуть представлені результати спостережень за іншими регіонами нашої галактики. Остаточний випуск даних, заснованих на спостереженнях космічного телескопа ЄКА, має відбутися не раніше 2030 року.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп Габбл надав новий погляд на спіральну галактику NGC 5068, яку раніше фотографував телескоп Вебб.

Нагадуємо, що астрономи з'ясували, що на самому початку життя Всесвіту вже існували галактики, схожі на нашу. Хоча раніше передбачалося, що це неможливо, як уже писав Фокус.