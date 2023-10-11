Космический телескоп ЕКА обнаружил 500 тысяч новых звезд в Млечном пути: что еще удалось найти (фото)

Ученые из Европейского космического агентства заявили, что телескоп Gaia превзошел их ожидания.

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Европейское космическое агентство (ЕКА) представило результаты нового исследования Млечного Пути и Солнечной системы, которое проводил космический телескоп Gaia. В результате были обнаружены 500 тысяч новых звезд в нашей галактике и 156 тысяч ранее неизвестных астероидов в Солнечной системе, пишет Gizmodo.

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Ученые представили новый выпуск данных, основанных на наблюдениях космического телескопа Gaia, который вращается вокруг Солнца примерно там же, где находится знаменитый космический телескоп Уэбб. То есть на расстоянии в 1,5 млн км от Земли. Телескоп Gaia начал свою работу в декабре 2013 года и с тех пор открывает новые, ранее неизвестные звезды и другие астрономические объекты в Млечном Пути.

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Основная цель телескопа ЕКА состоит в том, чтобы составить наиболее полную карту нашей галактики и обнаружить как можно больше новых звезд и других объектов. В частности, еще летом этого года ученые с помощью новых данных телескопа получили представление о более 1,8 млрд новых звезд.

Космический телескоп Gaia Фото: ESA

Теперь же телескоп Gaia провел наблюдение за самым большим шаровым звездным скоплением в нашей галактике под названием Омега Центавра. Оно расположено на расстоянии в 17 тысяч световых лет от нас и имеет ширину 150 световых лет. Это скопление представляет собой регион с очень близко расположенными друг к другу звездами.

Именно здесь телескоп обнаружил 500 000 новых звезд, которые оказалась намного более тусклыми, чем обнаруженные ранее. При этом, по словам ученых, космический телескоп превзошел их ожидания, ведь смог обнаружить в 10 раз больше звезд в ядре звездного скопления. Благодаря новым наблюдениям ученые смогли изучить структуру звездного скопления, то как распределены в нем звезды и многое другое.

Шаровое звездное скопление Омега Центавра Фото: ESA

Также ученые получили данные о 156 тысячах ранее неизвестны астероидов в Солнечной системе и смогли описать их орбиты и примерные характеристики.

Телескоп Gaia также обнаружил 381 так называемую гравитационную линзу. Это объекты в космосе, которые искажают и усиливают свет от объектов из более глубокого космоса. С помощью таких гравитационных линз астрономы могут заглянуть в самые далекие уголки Вселенной.

Поперечное сечение Млечного Пути с точками, обозначающими различные типы переменных звезд, которые увидело телескоп Gaia Фото: ESA

По словам ученых из ЕКА, благодаря новым данным они выяснили, что некоторые объекты не являются звездами, хотя и похожи на них по внешнему виду. Оказалось, что это очень далекие квазары, то есть очень яркие ядра галактик, энергию которым дают черные дыры. Эти квазары выступают в роли гравитационных линз. Пока что эти объекты остаются лишь кандидатами в квазары, и ученые считают, что лишь 50 из 381 обнаруженного объекта окажутся этими очень яркими ядрами галактик.

По словам ученых, исследование такие шаровых звездных скоплений, как Омега Центавра, предоставляют много ценной информации, в частности о том, как происходит эволюция звезд и галактик.

Следующий выпуск обзорных данных телескопа Gaia должен появится в 2026 году, где будут представлены результаты наблюдений за другими регионами нашей галактики. Окончательный выпуск данных, основанных на наблюдениях космического телескопа ЕКА должен состоятся не раньше 2030 года.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Хаббл предоставил новый взгляд на спиральную галактику NGC 5068, которую ранее фотографировал телескоп Уэбб.

Напоминаем, что астрономы выяснили, что в самом начале жизни Вселенной уже существовали галактики, похожие на нашу. Хотя раньше предполагалось, что это невозможно, как уже писал Фокус.