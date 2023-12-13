Геомагнітні бурі становлять загрозу для руху поїздів: у чому причина

За словами вчених, такі події відбуваються рідко, але ця загроза є реальною.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Space Weather, геомагнітні бурі, які виникають особливо під час піку сонячної активності, становлять загрозу для безпеки залізничного руху. Загроза полягає в тому, що такі бурі можуть призвести до збою в роботі залізничних сигналів, пише Space.

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Геомагнітні бурі виникають на Землі внаслідок вивержень енергії та плазми на Сонці, коли відбуваються спалахи та корональні викиди маси. Сонячні частинки, що досягли Землі, стикаються з магнітним полем планети, потрапляють в атмосферу і спричиняють не тільки полярні сяйва, а й збої в роботі радіозв'язку, електричних мереж та іншого важливого технологічного обладнання.

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Особливо сильні геомагнітні бурі виникають під час піку сонячної активності, який настає кожні 11 років протягом сонячного циклу. Як уже писав Фокус, черговий пік активності Сонця настане вже на початку наступного року.

Особливо сильні геомагнітні бурі виникають під час піку сонячної активності, який настає кожні 11 років протягом сонячного циклу Фото: NASA

Автори нового дослідження дійшли висновку, що найсильніші геомагнітні бурі можуть вплинути на рух поїздів, що потенційно несе ризик виникнення нещасних випадків на залізниці. Річ у тім, що такі бурі можуть створювати збій у роботі електричних сигнальних станцій, тобто може статися раптове перемикання залізничних світлофорів з червоного сигналу (тобто, заборона руху), на зелений сигнал (рух дозволено).

За словами вчених, несправність у рейкових електричних ланцюгах, викликана геомагнітними бурями, може відбуватися кожні 10 років, якраз під час піку активності Сонця. Найсерйозніші події, які вплинули на роботу різного роду обладнання в різних частинах світу, відбулися в 1989 і в 2003 році, зазначають дослідники. І це вплинуло на життя мільйонів людей.

За словами авторів дослідження, перемикання залізничних сигналів не обов'язково призведе до катастрофи. Якщо внаслідок геомагнітної бурі зелений сигнал світлофора змінитися на червоний, то поїзд просто зупиниться. Але набагато гірше, коли червоний сигнал змінитися на зелений і це вже буде серйозною проблемою.

З іншого боку, як зазначають дослідники, навіть не дуже сильні геомагнітні бурі, можуть призводити до подібних неприємних ситуацій, але це трапляється набагато рідше. Тому безпека залізничного руху, особливо під час піку активності Сонця, залежить від правильного прогнозування космічної погоди.

На початку грудня, як уже писав Фокус, вчені зафіксували потужні прояви сонячної активності, коли в космос вирвався потік сонячного вітру з величезної корональної діри на Сонці.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли з'ясувати, яким чином відбуваються виверження на дуже яскравих зірках. Ці виверження іноді в тисячі разів потужніші, ніж ті, які з'являються на Сонці.

Як уже писав Фокус, згідно з новою теорією, люди зможуть отримати майже безмежну енергію від такого несподіваного джерела, як чорні діри.