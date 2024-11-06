Как стать долгожителем. 5 напитков, которые помогут дожить до 100 лет

Для большинства людей жизнь до 100 лет может показаться недосягаемой. Но придерживаясь правильного образа жизни, имея здоровые привычки и сбалансированное питание, вы можете это оспорить. Пейте эти напитки, чтобы дожить до 100 лет.

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Несмотря на то, что для многих это мечта, в мире 101 000 долгожителей, доживших до 2024 года, вероятно, благодаря образу жизни, которого они придерживаются. Гены, образ жизни, привычки, продукты питания – все это оказывает влияние на нашу жизнь. Помимо продуктов, которые мы едим, напитки, которые мы употребляем, также играют важную роль в качестве и продолжительности нашей жизни. О напитках, употребление которых поможет прожить дольше, пишет Real Simple.

"Некоторые напитки не только обеспечивают гидратацию, чтобы наш организм мог функционировать, но и содержат биологически активные соединения — электролиты и антиоксиданты, а также избавляют от вредных веществ", — объясняет практикующая медсестра и эксперт по гормонам и долголетию Микаэла Роббинс. "Антиоксиданты, например, помогают нам выводить токсины из свободных радикалов и уменьшать воспаление, которое является одним из самых больших факторов старения, и помогают вам чувствовать себя лучше дольше".

Какова связь между напитками и долголетием?

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"Цель долголетия — не просто добавить годы к жизни; речь идет о том, чтобы хорошо прожить эти годы — добиться более длительного периода здоровья", — объясняет доктор Эрин Барретт. "Регулярная гидратация поддерживает здоровье клеток и работу органов (особенно почек), способствует усвоению питательных веществ и помогает поддерживать уровень энергии".

Антиоксиданты являются приоритетом номер один, когда речь идет о напитках, поддерживающих здоровое старение. Эти свойства могут снизить риск хронических заболеваний, поддержать работу мозга и глаз и даже улучшить психическое здоровье. Убедитесь, что вы ищете эти конкретные свойства и ингредиенты, просматривая проход с напитками в продуктовом магазине.

Ягодные смузи

Ягодные смузи, особенно приготовленные из черники, малины и клубники, обладают противовоспалительными свойствами, способствующими здоровому старению. "Эти ягоды богаты антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и снижают окислительный стресс, что необходимо для поддержания здоровья клеток", — объясняет доктор Барретт. Точно так же доктор Роббинс рекомендует начинать свой день с ягодного смузи, предлагая "смешать его с миндальным молоком для здоровья костей и ореховым маслом для белка, и у вас получится идеальный завтрак для долголетия".

Зеленый и черный чай

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Часто кажется, что польза от употребления чая безгранична. Зеленый и черный чай богаты мощными антиоксидантами, такими как катехины. "Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы и свести к минимуму окислительный стресс, способствуя здоровью клеток", — объясняет Барретт. "Регулярное употребление этих чаев может быть простым, но эффективным способом поддержать ваше здоровье".

Красное вино

Нет такого количества алкоголя, которое было бы особенно полезно для вас. На самом деле, ведение безалкогольного образа жизни — это надежный способ отлично себя чувствовать и быть здоровее. Но это не всегда достижимая цель для людей, живущих в современном мире, и в этом случае красное вино является самым здоровым выбором алкоголя.

"При умеренном употреблении красное вино является богатым источником ресвератрола, мощного антиоксиданта, связанного с многочисленными преимуществами для здоровья", — объясняет доктор Барретт. "Ресвератрол известен своими противовоспалительными свойствами для здоровья сердца, что делает его положительным дополнением к сбалансированной диете, направленной на поддержание качества жизни".

Черный кофе

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Черный кофе хорош не только для утренней бодрости. "Исследования показали, что длительное употребление кофе может снизить риск преждевременной смерти до 30%, независимо от того, содержит ли он кофеин или нет", — объясняет доктор Роббинс. "Кофе также стимулирует нейротрансмиттеры дофамин и серотонин, которые могут поднять настроение, а счастье связано с более долгой жизнью".

Вода, богатая водородом

Конечно, вода является незаменимым продуктом, когда речь идет о гидратации и здоровом образе жизни, но есть разнообразие упакованной воды, которая может сделать еще больше. Например, вода, богатая водородом, добавляет дополнительный молекулярный газообразный водород для усиления его антиоксидантных и противовоспалительных свойств, а также для снижения риска высокого уровня холестерина и улучшения функции почек. В то время как обычная вода – прекрасный выбор, улучшенная вода может усилить эти преимущества.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту