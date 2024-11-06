Як стати довгожителем. 5 напоїв, які допоможуть дожити до 100 років

Для більшості людей життя до 100 років може здатися недосяжним. Але дотримуючись правильного способу життя, маючи здорові звички та збалансоване харчування, ви можете це заперечити. Пийте ці напої, щоб дожити до 100 років.

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Незважаючи на те, що для багатьох це мрія, у світі 101 000 довгожителів, які дожили до 2024 року, ймовірно, завдяки способу життя, якого вони дотримуються. Гени, спосіб життя, звички, продукти харчування — все це впливає на наше життя. Крім продуктів, які ми їмо, напої, які ми вживаємо, також відіграють важливу роль у якості та тривалості нашого життя. Про напої, вживання яких допоможе прожити довше, пише Real Simple.

"Деякі напої не тільки забезпечують гідратацію, щоб наш організм міг функціонувати, а й містять біологічно активні сполуки — електроліти та антиоксиданти, а також позбавляють шкідливих речовин", — пояснює практикуюча медсестра та експертка з гормонів і довголіття Мікаела Роббінс. "Антиоксиданти, наприклад, допомагають нам виводити токсини з вільних радикалів і зменшувати запалення, яке є одним з найбільших чинників старіння, і допомагають вам почуватися краще довше".

Який зв'язок між напоями та довголіттям?

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"Мета довголіття — не просто додати роки до життя; йдеться про те, щоб добре прожити ці роки — домогтися більш тривалого періоду здоров'я", — пояснює доктор Ерін Барретт. "Регулярна гідратація підтримує здоров'я клітин і роботу органів (особливо нирок), сприяє засвоєнню поживних речовин і допомагає підтримувати рівень енергії".

Антиоксиданти є пріоритетом номер один, коли йдеться про напої, що підтримують здорове старіння. Ці властивості можуть знизити ризик хронічних захворювань, підтримати роботу мозку й очей і навіть поліпшити психічне здоров'я. Переконайтеся, що ви шукаєте ці конкретні властивості та інгредієнти, переглядаючи прохід із напоями в продуктовому магазині.

Ягідні смузі

Ягідні смузі, особливо приготовані з чорниці, малини та полуниці, мають протизапальні властивості, що сприяють здоровому старінню. "Ці ягоди багаті антиоксидантами, які борються з вільними радикалами і знижують окислювальний стрес, що необхідно для підтримки здоров'я клітин", — пояснює доктор Барретт. Так само доктор Роббінс рекомендує починати свій день з ягідного смузі, пропонуючи "змішати його з мигдалевим молоком для здоров'я кісток і горіховим маслом для білка, і у вас вийде ідеальний сніданок для довголіття".

Зелений і чорний чай

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Часто здається, що користь від вживання чаю безмежна. Зелений і чорний чай багаті потужними антиоксидантами, такими як катехіни. "Ці сполуки допомагають нейтралізувати вільні радикали і звести до мінімуму окислювальний стрес, сприяючи здоров'ю клітин", — пояснює Барретт. "Регулярне вживання цих чаїв може бути простим, але ефективним способом підтримати ваше здоров'я".

Червоне вино

Немає такої кількості алкоголю, яка була б особливо корисною для вас. Насправді, ведення безалкогольного способу життя — це надійний спосіб відмінно почуватися і бути здоровішими. Але це не завжди досяжна мета для людей, що живуть у сучасному світі, і в цьому випадку червоне вино є найздоровішим вибором алкоголю.

"При помірному вживанні червоне вино є багатим джерелом ресвератролу, потужного антиоксиданту, пов'язаного з численними перевагами для здоров'я", — пояснює доктор Барретт. "Ресвератрол відомий своїми протизапальними властивостями для здоров'я серця, що робить його позитивним доповненням до збалансованої дієти, спрямованої на підтримку якості життя".

Чорна кава

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Чорна кава хороша не тільки для ранкової бадьорості. "Дослідження показали, що тривале вживання кави може знизити ризик передчасної смерті до 30%, незалежно від того, чи містить вона кофеїн чи ні", — пояснює доктор Роббінс. "Кава також стимулює нейротрансмітери дофамін і серотонін, які можуть підняти настрій, а щастя пов'язане з довшим життям".

Вода, багата воднем

Звісно, вода є незамінним продуктом, коли йдеться про гідратацію та здоровий спосіб життя, але є різноманітність упакованої води, яка може зробити ще більше. Наприклад, вода, багата воднем, додає додатковий молекулярний газоподібний водень для посилення його антиоксидантних і протизапальних властивостей, а також для зниження ризику високого рівня холестерину і поліпшення функції нирок. У той час як звичайна вода — прекрасний вибір, поліпшена вода може посилити ці переваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця