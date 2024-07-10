Не тільки через стрес: в Україні після війни збільшиться ризик захворюваності на рак, — онколог

За словами фахівця, поки що складно передбачити, яка ситуація складеться в Україні після закінчення бойових дій, проте досвід інших держав, які пережили війну, показує те, що рівень загрози високий.

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Повномасштабна війна в Україні негативно позначається на здоров'ї українців. Усе через те, що внаслідок вибухів у повітря потрапляють небезпечні канцерогени. Також у ґрунті та воді міститься дедалі більше шкідливих речовин. Детальніше про це розповів онколог Олексій Ковальов в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, робити довгострокові прогнози щодо частоти розвитку онкології в українців через бойові дії можна лише на підставі досвіду вiйни в інших країнах.

"І можна очікувати, що найближчими роками в Україні може бути значне зростання захворюваності на рак легенів, носоглотки, гортані, шлунка, яєчка, печінки, підшлункової залози, шийки матки, молочної залози, передміхурової залози", — заявив Олексій Ковальов.

Як приклад фахівець навів війну в Іраку, де смертність від раку в населення міст з інтенсивними бомбардуваннями збільшилася рівно в половину — на 50%.

У перші три роки після закінчення війни лікарі дедалі частіше фіксували в людей рак молочної залози, шийки матки, легень, бронхів, сечового міхура, шкіри, шлунка, яєчок і лейкемії.

У Югославії протягом 13 років після війни кількість захворюваності на рак молочної залози зросла з 68 до 80 випадків на 100 тисяч населення. Тому, продовжує онколог, потрібно вже зараз інформувати українців про те, як війна може впливати на здоров'я населення. Необхідно запобігти хвилі онкологічних захворювань.

"Це поки що складно довести, але рак може бути зумовлений не тільки впливом канцерогенів, а й стресом. Хронічний стрес призводить до безсоння, шлунково-кишкових розладів, тривоги, депресії, а також до підвищеного ризику серцево-судинних, психічних захворювань і раку", — продовжив Олексій Ковальов.

До слова, через пережитий стрес у людей можуть почати формуватися шкідливі звички, серед яких алкоголізм і куріння, а це — фактори ризику раку.

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що 2024 рік може стати рекордним за випадками захворювання на рак. Наука не стоїть на місці і всіляко розвиває сферу діагностики та лікування онкології, але глобальні події, такі, як пандемія COVID-19, зіграли на руку хворобі, і у 2024 році ми можемо особливо гостро відчути їхні наслідки.