Тривожне попередження: 2024 рік може стати рекордним за випадками захворювання на рак

Наука не стоїть на місці і всіляко розвиває сферу діагностики та лікування онкології, але глобальні події, як-от пандемія COVID-19, зіграли на руку хворобі, і у 2024 році ми можемо особливо гостро відчути їхні наслідки.

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В останньому звіті Американського онкологічного товариства міститься один лякаючий прогноз на 2024 рік: в одних лише США очікується понад 2 мільйони нових випадків захворювання на рак, що знаменує собою важливий момент у тривалій боротьбі з цим захворюванням. Цей прогноз не тільки підкреслює величезну кількість випадків діагностування раку, а й вказує на тривожну тенденцію: захворюваність на шість із десяти основних видів раку зростає в усьому світі, пише Yahoo News.

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Незважаючи на подібні лякаючі прогнози, є і позитивний бік. Смертність від раку знижується завдяки досягненням у сфері виявлення та лікування, а також зниженню рівня куріння. Однак цю позитивну тенденцію підриває зростання кількості деяких його видів.

Помітні зміни відбуваються в демографічній структурі людей, які страждають від раку. Традиційно рак частіше зустрічається у літніх людей, особливо в міру збільшення тривалості життя. Однак наступного року очікується зрушення, і частка ракових діагнозів буде вищою серед дорослих у віці від 50 до 64 років, а не старших за 65 років. Це пов'язано не зі зростанням захворюваності на рак у цій віковій групі, а зі зміною вікового розподілу випадків раку. Зокрема, демографічному зрушенню сприяє зменшення кількості випадків раку простати і раку, пов'язаного з курінням, серед літніх людей.

Викликає занепокоєння той факт, що рівень захворюваності на рак зростає серед людей, молодших за 50 років, і ця тенденція контрастує зі зниженням рівня захворюваності серед літніх людей. Особливо тривожним виглядає зростання захворюваності на рак товстої кишки, який став основною причиною смерті від раку серед молодих чоловіків і другою за значимістю причиною смерті серед молодих жінок.

Рак легенів, як і раніше, залишається найсмертоноснішим онкологічним захворюванням у всіх вікових групах, причому переважна більшість випадків пов'язана з курінням сигарет. Це вказує на важливість постійних зусиль щодо відмови від куріння як ключового інструменту в боротьбі з раком.

Звіт також проливає світло на вплив пандемії COVID-19 на виявлення і лікування раку. У зв'язку з різким скороченням кількості діагностики раку в 2020 році існує побоювання, що пропущені скринінги можуть призвести до збільшення кількості діагнозів раку на пізніх стадіях. Хоча після 2021 року кількість скринінгів зросла, кількість випадків їхнього пропуску на початку пандемії все ще викликають занепокоєння.

Відрадно, що загальне зниження смертності від раку з 1991 року на 33 % свідчить про прогрес, досягнутий у сфері його профілактики та лікування. Це зниження виражається в мільйонах врятованих життів, що є визначним досягненням у галузі суспільної охорони здоров'я. Однак у доповіді наголошується на необхідності подальшого вдосконалення системи виявлення раку та доступу до профілактичних послуг. Незважаючи на прогрес у сфері скринінгу на деякі види раку, багато людей, як і раніше, не можуть пройти потенційно рятівні тести.

Останній прогноз щодо раку не тільки підкреслює проблеми, що зберігаються в боротьбі з раком, а й наголошує на нагальній потребі в доступному медичному обслуговуванні та важливості профілактичних заходів. Очевидно, що боротьба з раком вимагає багатостороннього підходу, спрямованого на профілактику, раннє виявлення та усунення нерівності в охороні здоров'я, щоб забезпечити подальший прогрес для всіх.

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