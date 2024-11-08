Викликають сонливість і слабкість: прогноз магнітних бур на листопад для України

Вплив сонячної та геомагнітної активності на людину колосальний, адже може спровокувати погане самопочуття. Згідно з прогнозом, найближчими днями фіксуватимуться магнітні бурі, тому населенню варто підготуватися.

Магнітні бурі 7-9 листопада та загалом упродовж місяця будуть поширеним явищем і населення зіткнеться з ними неодноразово. Вони вплинуть як на роботу техніки, так і на самопочуття людей. Про це йдеться в прогнозі Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Прогноз магнітних бур на листопад — що потрібно знати

Що вищий К-індекс у магнітних бур, то сильніше вони можуть вплинути на людей і техніку. Пік цього тижня фіксувався в четвер, 7 листопада, проте в наступні дні ситуація не набагато краща.

3-денний прогноз геомагнітної активності: що відомо

Якщо 7 листопада К-індекс був на червоному рівні і досягав позначки 5, то в п'ятницю і суботу буря трохи вщухне до К-індексу 4 (жовтий рівень).

Магнітні бурі листопад 2024: календар

Згідно з прогнозом сонячної та геомагнітної активності Центру прогнозування космічної погоди, у листопаді очікується ще кілька помірних магнітних бур і одна потужна:

11-12 листопада — помірна буря, К-індекс 4;

15 листопада — помірна буря, К-індекс 4;

20 листопада — помірна буря, К-індекс 4;

24-25 — потужна буря червоного рівня, К-індекс-5.

Водночас ситуація може змінюватися, адже сонячна активність досить динамічна і її важко передбачити.

Як впливає магнітна буря на людину?

Вплив магнітних бур на людину дуже високий, адже вони можуть спричинити слабкість, сонливість, коливання тиску, головний біль та інші симптоми. Полегшити такий стан можна за допомогою повноцінного сну або прогулянок на свіжому повітрі. Окремий вплив може мати правильне харчування.

Також магнітні бурі впливають на техніку і можуть спричинити її різні збої.

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що геомагнітні бурі становлять загрозу для руху поїздів. За словами вчених, такі події відбуваються рідко, але ця загроза є реальною.

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