У лавах ЗС РФ зріс показник захворюваності на ВІЛ: в МО бояться розголосу, — росЗМІ (інфографіка)

Лікарі зі структур Міноборони Росії визнають проблему, але бояться про неї говорити, щоб їх не визнали "іноагентами", пишуть місцеві журналісти.

Related video

Кількість випадків ВІЛ-інфікування, які реєструються, серед військовослужбовців ЗС РФ у четвертому кварталі 2023 року зросла на 20% порівняно з довоєнними показниками, пік зростання випадків був зареєстрований після мобілізації. Про це пише "Верстка" з посиланням на дані "Военно-медицинского журнала".

Зазначається, що практично всі військові з діагнозом ВІЛ — контрактники. Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ серед російських військовослужбовців почала різко зростати після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зростання ВІЛ в ЗС РФ:

з I кварталу до осені 2022 року — 5%,

до кінця 2022 року — 13%,

на початку 2023 року був зареєстрований пік зростання реєстрованих випадків захворювання — понад на 40%.

Після цього зростання сповільнилося, але в порівнянні з довоєнними показниками кількість хворих все ще залишається високою. Наприкінці 2023 року серед військовослужбовців ВІЛ виявляли приблизно на 20% частіше, ніж до війни.

"Простежується виражений зв'язок зростання реєстрації ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців з початком "СВО" та проведенням заходів щодо доукомплектування військ (сил) особовим складом", — пишуть фахівці.

Виявлення ВІЛ в ЗС РФ серед особового складу:

Контрактники (99,8% від загальної кількості військовослужбовців);

майже всі з них — солдати і матроси (93,5%);

інші — офіцери (4,4%);

прапорщики і мічмани (1,8%);

курсанти (0,1%).

Як пише видання, контрактники надавали фіктивні довідки про відсутність ВІЛ-інфекції, хоча знали про свій діагноз.

Автори дослідження зазначають, що реальна захворюваність на ВІЛ серед військових може бути значно вищою. Вони зазначають, що за підсумками 2022-2023 років "обстановка з ВІЛ-інфекції в Збройних Силах РФ погіршилася і характеризується як нестійка". Основною причиною цього стало те, що до армії потрапили люди, які не пройшли обстеження на ВІЛ, коли їх відбирали на службу за контрактом, хоча це суперечить правилам.

Епідеміологи пояснюють, що російські військові могли масово заразитися ВІЛ і після потрапляння на фронт через порушення правил асептики під час надання медичної допомоги. Наприклад, це могло статися при багаторазовому використанні одного шприца.

"І це не щось із ряду фантастики. Шприци мають властивість дуже швидко закінчуватися, особливо на війні ", — пояснив епідеміолог — співрозмовник видання "Верстка".

Підвідомчих Міноборони лікарів хвилюють і інші речі: у дослідженні наголошується, що з урахуванням високої соціальної значущості ВІЛ "можливі репутаційні втрати для Міноборони Росії у разі розповсюдження відповідної інформації силами некомерційних організацій та (або) іноагентів".

Нагадаємо, що артилеристи та аеророзвідники 22 бригади рознесли десантників ЗС РФ, які намагались зайняти лісопосадку в Курській області. Злива снарядів зупинила БМП і росіян, які розсіялись полем.