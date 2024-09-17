Панікували і тікали: ЗСУ несподівано контратакували десант РФ в Курській області (відео)

Артилеристи та аеророзвідники 22 бригади не дали жодного шансу десантникам ЗС РФ, які намагались зайняти лісопосадку в Курській області. Злива снарядів зупинила БМП і росіян, які розсіялись полем.

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Російські військові намагались закріпитись у лісопосадці в Курській області, сподіваючись, що українських військових немає неподалік. Вони спробували висадити десант з БМП, але миттю опинились під ударами артилерії ЗСУ. Про деталі невдалого десантування ЗС РФ бійці 22 окремої механізованої бригади (22 ОМБр) ЗСУ написали на сторінці Facebook.

Відео 22 ОМБр з'явилось у мережі вдень 17 вересня. Бійці за допомогою розвідувальних дронів зафіксували невдалу атаку ЗС РФ на невказаній ділянці фронту в Курській області. Як з'ясувалось, росіяни завантажились в БМП і спробували висадитись у лісопосадці на краю поля: їм здавалось, що українці далеко. За 10 м метрів від лісопосадки з машини встигло вистрибнути близько трьох-п'яти солдатів, коли по них почали раптово бити українські гармати. Бачимо, як БМП рвонула назад, давлячи десантників, які опинились позаду і потрапили під колеса. Після цього аеророзвідувальний БПЛА показав панораму поля, вкритого диму від ударів гармат ЗСУ. Також у кадр потрапили військові ЗС РФ, які розгублено ховались посеред поля.

"Аеророзвідка та артилеристи 22 ОМБр не дали ворогу жодних шансів. Вдала робота наших воїнів!" — підсумували бійці.

Коли саме відбувся бій та на якому відрізку фронту в Курській області, у 22 ОМБР не уточнили.

Порив в Курській області — деталі станом на 17 вересня

Зазначимо, 13 вересня українські військові з підрозділу Khorne Group 116 ОМБр показали кадри нової точки прориву ЗСУ в Курській області. Напрямок удару — село Веселе, розташоване за 5 км від кордону та за 6 км від села Глушкове на березі Сейму. На відео з місця подій бачимо кілька українських бронемашин, які між полями та деревами по сільській дорозі рвуться вглиб російської території. Бійці пояснили, що під загрозою оточення опинились близько 1 тис. російських строковиків, які поповнять обмінний фонд.

Тим часом військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, якими можуть бути подальші дії ЗСУ в Курській області. Одна з можливих цілей нового прориву біля Веселого — розділення російського плацдарму у Глушковському районі і взяття його під повний контроль.

Нагадуємо, 17 вересня видання Politico написало, начебто Валерій Залужний, перебуваючи на посту головнокомандувача ЗСУ, не погоджувався на прорив в Курській області. Напередодні, 16 вересня, аналітик The Financial Times описали, якою може бути можлива тактика командування ЗС РФ для знешкодження українських сил на російській території.