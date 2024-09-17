Невідомо, що далі: Залужний виступав проти прориву в Курську область, — Politico

Українське командування начебто не має планів розвитку наступу в Курській області РФ, написали журналісти. Ситуація схожа на "азартну гру" і тому з нею не погоджувались командири.

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Мінімум двоє українських високопоставлених військових не погоджувались з планом прориву в Курську область, ідея якого вперше з'явилась на початку 2024 року. Зокрема, план не підтримав тодішній головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний. Про те, чому генерал сумнівався в новому українському наступі, розповіло видання Politico.

Журналісти поспілкувались з двома анонімними співрозмовниками з українського війська і дізнались деталі обговорення та підготовки прориву на російську територію. Як з'ясувалось, ідея наступу на Курську область належить президенту України Володимиру Зеленському. Валерій Залужний не погоджувався з ідеєю, для втілення якої слід було залучити чотири елітні штурмові бригади. Основне заперечення полягало в тому, що було не ясно, як розвиватиметься наступ, коли українці займуть шматок території РФ. Згідно з даними Politico, генералу не надали пояснень щодо подальшого напрямку боїв — тобто не було "чіткого другого кроку".

"Буде плацдарм, то що? Чіткої відповіді від Зеленського він так і не отримав. Він відчував, що це азартна гра", — написали журналісти.

У статті згадують позицію ще одного українського військового, який протестував проти прориву. Ідеться про тодішнього командира 80 ОДШБр Еміля Ішкулова: його зняли з посади, оскільки він назвав дії ЗСУ "нереалістичною задачею".

Тим часом журналісти нагадали про складну ситуацію на Покровському напрямку, де ЗС РФ просуваються і загрожують захопити важливий логістичний вузол. Неназвані джерела Politico заявили, що під тиском втрат українське командування начебто змушене перекидати підрозділи з Курська на Донбас.

Президент Зеленський, Генштаб ЗСУ та екскомандувач Залужний, який став послом України у Великій Британії, поки що не коментували публікацію західного видання.

Прорив в Курську область 17 вересня

Зазначимо, згідно з останніми заявами командувача ЗСУ Олександра Сирського, які пролунали 5 вересня, Україна контролює 1 300 кв. км російської території і 100 населених пунктів. Крім того, в середині вересня українські військові повідомили про ще одну точку прориву в Курську область, розташовану за 14 км на північний захід від краю першого прориву (по прямій). 16 вересня військовий аналітик Сергій Згурець пояснив, що український наступ під Курськом перейшов до другої фази. З його слів, ЗСУ, по-перше, намагаються просунутись у бік міста Рильськ, даючи відсіч підрозділам ЗС РФ, які тиснуть з боку села Снагость. По-друге, новий напрямок прориву дає можливість розрізати плацдарм ворога по річку Сейм і взяти його під повний контроль.

Нагадуємо, 17 вересня військовий експерт Олексій Мусієнко пояснив, які плани можуть мати ЗСУ в Курській області. Напередодні, 16 вересня, видання The Financial Times порівняло прорив під Курськом з проривом в Кринки і описало можливу майбутню тактику Кремля.