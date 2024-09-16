ЗС РФ б'ють по логістиці, ЗСУ розпочали другу фазу прориву, — оглядач (відео)

Російські війська намагаються повернути контроль над селом, розташованим за 5 км від логістичної траси ЗСУ під Суджею, пояснив військовий аналітик Сергій Згурець. Він попередив, що починається друга фаза боїв на даному напрямку.

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Підрозділи ЗСУ готуються до нової фази прориву в Курській області, яка полягатиме у відповіді на контратаки ЗС РФ. При цьому в українських військових має бути достатньо зброї та техніки, щоб втримуватиме логістичний шлях і намагатись наступати на російські позиції з іншого боку. Про деталі боїв під Курськом керівник Defense Express Сергій Згурець розповів у ефірі "Еспресо".

Згурець пояснив, що український наступ під Курськом змінив "парадигму війни" і показав, що ЗСУ може здійснювати несподівані, але добре сплановані, операції. Після прориву на початку серпня росіянам знадобився місяць, щоб почати контратаки. У зв'язку з цим українські військові розпочали другу фазу наступу, наголосив експерт. На його думку, боротьба іде за логістичний шлях, який іде від Суджі до Коренево — цією дорогою ЗСУ підвозять зброю. Росіяни намагаються перерізати дорогу, але їм це поки що не вдається, підсумував Згурець.

Прорив в Курській області - Згурець про бої у РФ 16 вересня див. з 0:51

Прорив в Курській області — деталі

Представники Defense Express назвав населені пункти, біля яких росіяни докладають максимум зусиль. Зокрема, це Снагость та село Любимівка, розташоване дещо західніше. Любимівка — за 5 км від логістичної траси ЗСУ, і саме тут тисне російське угрупування, яке зібралось південніше Коренево. З іншого боку, українські військові також почали наступ, мінімум, з трьох напрямків, зауважив Згурець. Зокрема, вони атакують західніше Снагості і біля сіл Веселе та Ведмеже, заявив він.

"Зараз ворог намагається без додаткових резервів все-таки стримати наше просування і ускладнити нашу логістику. А ми, навпаки, створюємо суттєві загрози для противника на цій ділянці. У нас є сили і засоби, які дозволяють і далі дивувати противника і ставити його вкрай невигідне положення", — пояснив експерт.

На карті бойових дій порталу "Радио Свобода" бачимо населені пункти, про які згадав Згурець. Помітні ділянки, на яких ворог наступає західніше Суджі, а також населені пункти, від яких пішли нові атаки ЗСУ. Українське командування не коментує ситуацію на даному відтинку фронту.

Прорив в Курській області - ситуація 16 вересня біля Снагость Фото: Радио Свобода

Зазначимо, 16 вересня аналітики The Finacial Times порівняли прорив в Курській області та створення плацдарму ЗСУ в Кринках у Херсонській області. Вони пояснили, що успіх Сил оборони буде залежати від тактики, яку обере російське командування. Ймовірно, воно вирішить не перекидати значні сили у точку прориву, а буде поступово виснажувати підрозділи ЗСУ.

Нагадуємо, видання Forbes розповіло про особливості атаки українських підрозділів вглиб РФ і про техніку, яку вони використовують.