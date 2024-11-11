ЗСУ кинули в Курську область найкращі частини: деталі боїв та зв'язок з Донбасом, — El Pais

Західні аналітики повідомили, що ЗСУ можуть кілька місяців втримувати плацдарм в Курській області. Українські підрозділи, які там воюють, ймовірно, краще укомплектовані, ніж частини на Донбасі, написали журналісти.

Російське командування, щоб повернути контроль в Курській області, кидає у бій новобранців та солдатів КНДР. При цьому ЗС РФ мають перевагу у авіації та зв'язку. Водночас ЗСУ мають на даному напрямку достатньо людей та зброї, щоб проводити ротації, атакувати і просуватись вперед. Про ситуацію під Курськом і чим вона відрізняється від подій на Донбасі розповіло іспанське видання El Pais.

Іспанські журналісти зібрали інформацію про поточну ситуацію на лінії фронту в Курській області. Згідно з заявами українських військових, з якими їм вдалось поговорити, на російській території воюють найдосвідченіші підрозділи ЗСУ. Натомість частини, які боронять лінію фронту у Донецькій області, начебто дещо слабші. З огляду на це один зі співрозмовників, генерал-майор Дмитро Марченко (у запасі з 8 листопада), вислови сумніви в діях командування, ідеться у статті.

"Можливо, у наших лідерів є якийсь великий секретний план, інакше я не розумію, чому наші найкращі бригади знаходяться в Курську, а наша "оборона" в Україні розвалюється", — навели журналісти слова Марченка.

Іспанське видання розповіло, що в прикордонних районах Сумської області так само "гаряче", як на Донбасі, де на сьогодні українцям доводиться відступати. Частини, які ведуть бойові дії в Курській області, краще укомплектовані бійцями та зброєю.

"Мета – продовжувати наступати, тому що це можливо, тому що фронт коливається і ми можемо його прорвати, ми можемо в перспективі", — сказав журналістам сержант Ярослав з 225-го окремого десантно-штурмового батальйону.

Американські аналітики, думку яких навело видання, "дають" ЗСУ ще кілька місяців. Водночас у статті перелічуються проблеми, з якими зустрічаються навіть найкраще екіпіровані підрозділи. По-перше, частина боєприпасів від західних союзників бракована. По-друге, РФ має перевагу в авіації і їй ніщо не заважає бити по логістиці на відстань від 15 до 45 км. По-третє, проблеми зі зв'язком. оскільки не працюють "Старлінки".

У статті зауважили, що під Курськом кожні три дні відбувається ротація. Для порівняння наводиться ситуація під Кураховим: тут періодичність ротації — 25 днів. Не зважаючи на проблеми, на які скаржились українські бійці, у п'ятницю 8 листопада вони мали нові здобутки. Зокрема, в Інституту вивчення війни, на яких посилається El Paiso, повідомили про просування до села Новоіванівка із застосуванням бронемашин і танків.

Прорив Курській області — деталі

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на 16:00 11 листопада не згадувались події в Курській області. Натомість ішлося про бої під Кураховим: тут відбулось вісім штурмів ЗС РФ, під Покровськом — 14. 6 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Силам оборони за час Курської операції вдалось знешкодити понад 20 тис. солдатів РФ та понад 1 тис. од. військової техніки різних типів. Після цього з'явилась заява нардепки Мар'яни Безуглої, яка припустила, що спецоперацію під Курськом можуть завершити найближчим часом.

Нагадуємо, 11 листопада пресофіцер 46-ї бригади ДШВ Олександр розповів про складну ситуацію на Курахівському напрямку на Донбасі. Тим часом у мережі повідомили про руйнування дамби Курахівського водосховища: у проєкті DeeState проаналізували останні події.