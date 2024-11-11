ВСУ бросили в Курскую область лучшие части: детали боев и связь с Донбассом, — El Pais

Западные аналитики сообщили, что ВСУ могут несколько месяцев удерживать плацдарм в Курской области. Украинские подразделения, которые там воюют, вероятно, лучше укомплектованы, чем части на Донбассе, написали журналисты.

Российское командование, чтобы вернуть контроль в Курской области, бросает в бой новобранцев и солдат КНДР. При этом ВС РФ имеют преимущество в авиации и связи. В то же время ВСУ имеют на данном направлении достаточно людей и оружия, чтобы проводить ротации, атаковать и продвигаться вперед. О ситуации под Курском и чем она отличается от событий на Донбассе рассказало испанское издание El Pais.

Испанские журналисты собрали информацию о текущей ситуации на линии фронта в Курской области. Согласно заявлениям украинских военных, с которыми им удалось поговорить, на российской территории воюют опытные подразделения ВСУ. При этом части, которые защищают линию фронта в Донецкой области, будто бы несколько слабее. Учитывая это, один из собеседников, генерал-майор Дмитрий Марченко (в запасе с 8 ноября), выразил сомнения в действиях командования, говорится в статье.

"Возможно, у наших лидеров есть какой-то большой секретный план, иначе я не понимаю, почему наши лучшие бригады находятся в Курске, а наша "оборона" в Украине разваливается", — привели журналисты слова Марченко.

Испанское издание рассказало, что в приграничных районах Сумской области так же "горячо", как на Донбассе, где на сегодня украинцам приходится отступать. Части, которые ведут боевые действия в Курской области, лучше укомплектованы бойцами и оружием.

"Цель — продолжать наступать, потому что это возможно, потому что фронт колеблется и мы можем его прорвать, мы можем в перспективе", — сказал журналистам сержант Ярослав из 225-го отдельного десантно-штурмового батальона.

Американские аналитики, мнение которых привело издание, "дают" ВСУ еще несколько месяцев. В то же время в статье перечисляются проблемы, с которыми встречаются даже лучше всего экипированные подразделения. Во-первых, часть боеприпасов от западных союзников бракованная. Во-вторых, РФ имеет преимущество в авиации и ей ничто не мешает бить по логистике на расстояние от 15 до 45 км. В-третьих, проблемы со связью, поскольку не работают "Старлинки".

В статье отметили, что под Курском каждые три дня происходит ротация. Для сравнения приводится ситуация под Курахово: здесь периодичность ротации — 25 дней. Несмотря на проблемы, на которые жаловались украинские бойцы, в пятницу 8 ноября они имели новые достижения. В частности, в Институте изучения войны, на которых ссылается El Paiso, сообщили о продвижении к селу Новоивановка с применением бронемашин и танков.

Прорыв Курской области — детали

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 11 ноября не упоминались события в Курской области. Зато речь шла о боях под Курахово: здесь состоялось восемь штурмов ВС РФ, под Покровском — 14. 6 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силам обороны за время Курской операции удалось обезвредить более 20 тыс. солдат РФ и более 1 тыс. ед. военной техники различных типов. После этого появилось заявление нардепа Марьяны Безуглой, которая предположила, что спецоперацию под Курском могут завершить в ближайшее время.

Напоминаем, 11 ноября пресс-офицер 46-й бригады ДШВ Александр рассказал о сложной ситуации на Кураховском направлении на Донбассе. Тем временем в сети сообщили о разрушении дамбы Кураховского водохранилища: в проекте DeeState проанализировали последние события.