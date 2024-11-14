ЗС РФ прорвались до Куп'янська: що відомо про ситуацію та що каже Генштаб ЗСУ

Українські військові помітили спробу штурму ЗС РФ, які підійшли до Куп'янська з північного сходу. Аеророзвідка виявила танки, МТ-ЛБ, бойові бронемашини, які рухались під прикриттям кущів та дерев. Ворогів знешкодили, підтвердив Генштаб ЗСУ.

Колони російських бронемашин з десантом спробували прорватись всередину міста Куп'янськ, але їх помітили українські аеророзвідники. Ворог проїхав вглиб міста на три кілометри, але його зупинили зусиллями двох механізованих бригад. Українське командування підтвердило, що росіяни здійснили чотири хвилі штурмів, але усі атаки були відбиті. Фокус зібрав заяви Генштабу ЗСУ, аналітиків та українських військових щодо боїв під Куп'янськом у Харківській області.

Куп'янськ та прорив ЗС РФ — що відомо

Перше офіційне повідомлення про прорив ЗС РФ в Куп'янськ з'явилось на сторінці Facebook українського командування увечері 13 листопада. Генштаб підтвердив, що росіяни спробували проникнути в місто на сході Харківської області. Атака відбулась о 14:30 і ворог йшов чотирма хвилями. На українські позиції спробували прорватись 15 бронемашин різних типів, серед них — танки, бронемашини, установки розмінування УР-77. Крім того, росіяни перевдягнулись у військову форму ЗСУ, ішлося у заяві Генштабу. Командування запевнило, що штурмові дії ворога були неуспішні. У вечірньому звіті повідомили, що на Куп'янському напрямку сумарно відбулось 12 штурмів (утричі менше, ніж під Покровськом та Кураховим).

Куп'янськ - звіт Генштабу ЗСУ 13 листопада Фото: Скриншот

14 листопада командування уточнило інформацію щодо боїв під Куп'янськом. Генштаб повідомив, що ЗС РФ не змогли прорватись у населений пункт. На карті можна побачити, що від Куп'янська до Харкова — близько 100 км (по прямій).

Яка відстань від Куп'янська до Харкова Фото: DeepState

Водночас росЗМІ цитують представника окупаційної адміністрації Віталія Ганчева, який заявив, що ЗС РФ начебто закріплюються на околицях Куп'янська.

Куп'янськ - що говорять росЗМІ

Бої в Куп'янську — аналітика DeepState

Тим часом аналітики проєкту DeepState в ніч на 14 листопада розповіли про бої в Куп'янську. Згідно з даним аналітиків, росіяни сформували дві колони (у складі першої колони дві МТ-ЛБ, БМП, танк) та проникли в місто з північного сходу. Події стались, коли почало темніти. Коли ворог був на околиці та просувався у бік центру, їх помітили бійці ЗСУ та знешкодили. На карті бойових дій позначено, що підрозділи ЗС РФ зайшли на 3 км вглиб міста.

Куп'янськ - на яку глибину спробували прорватись ЗС РФ 13 листопада Фото: DeepState

На відео від бійців ЗСУ можна побачити, як рух противника помітили розвідувальні дрони БпАК 116-ї ОМБр та 14-ї ОМБр. Спершу українські військові відбили першу атаку, потім — другу. Втім, з півтора десятка російських солдатів "розсіялась" по навколишнім будинкам, ідеться у дописі DeepState.

Що говорять військові, МВА та ОВА про Куп'янськ

Українські військові розповіли про Куп'янськ та ситуацію навколо населеного пункту на сході Харківської області. Доброволець 24-ї бригади "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" зранку 14 листопада запевнив, що ЗС РФ не змогли пробратися всередину міста. З його слів, росіян першої хвилі наступу знешкодили, потім така ж доля спіткала ворожі резерви.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" підтвердив, що в Куп'янську немає росіян. Водночас боєць наголосив, що варто було б з'ясувати, як могла статись ситуація, описана аналітиками DeepState. Серед іншого, у дописі аналітиків згадували, начебто останнім часом на даному відтинку фронту була "плутанина" з українськими та російськими позиціями. Також вони пропонували командуванню розібратись з діями однієї з бригад, яка тримала там оборону.

"Тільки проблема в тому, що одні підрозділи відбивають нереальні штурми у 20+ одиниць броні, а інші колупаються пальцем в одному місці", — зауважив лейтенант "Алекс".

Зазначимо, Фокус писав про коментар начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна. Посадовець заявив, що росіяни дійсно спробували висадити десант в середині населеного пункту. Беседін наголосив, що усіх ворогів було знищено. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов не уточнював ситуацію на Куп'янському напрямку, а лише повторив дані з останніх звітів Генштабу ЗСУ.

Нагадуємо, 5 листопада військовий експерт та ексречник Генштабу Владислав Селезньов пояснив, у якому напрямку можуть наступати ЗС РФ найближчим часом і чи є серед них Куп'янський напрямок.