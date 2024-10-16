"Північні ворота" на Слов'янськ. Для чого РФ кидає бронетанкові групи під Куп'янськ

Куп'янський напрямок за інтенсивністю атак не поступається Покровському. Росіяни прагнуть вийти до "північних воріт" на Донбас і змусити ЗСУ вивести частину ресурсів з інших гарячих точок. Фокус розбирався, чи вдасться стримати натиск ворога.

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Лимано-Куп'янський напрямок знову стає гарячим: російські війська до настання сезону дощів хочуть просунутися лінією "Куп'янськ — Сватове — Кремінна" і на південний схід від Куп'янська, ідеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Погіршення погодних умов у жовтні-листопаді ускладнять маневри механізованої та піхотної компоненти, тому діяти доводиться поспіхом. Аналітики ISW відзначають посилення атак на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, Кучерівки, Первомайського та Голубівки, на схід у районі Петропавлівки, поблизу Лозової, Новоосинове, Піщаного, Глушківки, Кругляківки, Колесниківки і в напрямку Грушівки.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за 15 жовтня росіяни 28 разів атакували українські позиції. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів і намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного і Торського. Своєю чергою, на Покровському напрямку ЗСУ запобігли 26 спробам наступу в бік Новотроїцького, Миролюбівки, Луча, Красного Яру та Крутого Яру.

Генштаб ЗСУ за 15 жовтня зафіксував 28 атак ворога на Куп'янському напрямку

У зв'язку із загостренням ситуації чиновники вирішили посилити евакуацію мешканців Куп'янська та трьох прифронтових громад: Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської. Відновлення електро-, тепло- і водопостачання в Куп'янську гарантувати вже неможливо, вказував начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі тільки на лівому березі річки Оскіл перебувають майже 4 000 осіб, а на правому березі — ще до 3 000. Жителів евакуюватимуть до Харкова, населених пунктів Харківської та інших областей.

"Північні ворота" на Донбас. Які завдання вирішує Росія наступом на Куп'янськ

Російські військові захопили Куп'янськ у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Важливий залізничний вузол перебував в окупації близько 7 місяців. ЗСУ звільнила місто під час контрнаступу у вересні 2022 року.

Від Куп'янська до лінії фронту менше 10 кілометрів, місто обстрілюють мінометами, артилерією, реактивними системами залпового вогню. А з січня 2024 року по Куп'янську завдають ударів коригованими авіабомбами.

Президент України Володимир Зеленський 24 лютого 2024 року заявляв, що оборонна лінія українського захисту в Харківській області "досить непогана". Тому не варто боятися повторної окупації Куп'янська.

Небезпечні тенденції останнього часу на Лимано-Куп'янській осі підтверджує в розмові з Фокусом координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Завдання росіян — вийти до річок Жеребець і Оскол, зона контролю вже розширюється в районі Невського і Макіївки. Фактично вони вже вийшли на лівий берег Жеребця. Надалі бої пройдуть у напрямку Новолюбівки для закриття флангу з Макіївкою", — вважає оглядач.

Спроба прориву ЗС РФ до лівого берега Осколу не менш імовірна, тому оптимізму ситуація не додає, додав Коваленко.

Крім цього, російське командування поставило завдання якнайшвидше захопити важливий населений пункт Куп'янськ-Вузловий. За такого сценарію у росіян з'явиться контроль над залізницею для просування на південь до агломерації "Слов'янськ — Краматорськ — Дружківка".

Загалом Куп'янський напрямок на півночі Донбасу — один із пріоритетних, поки на півдні окупанти наступають на Курахове і Покровськ, каже Фокусу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Спостерігається активність бронетанкових груп ЗС РФ з метою захоплення Куп'янська. Бойові дії змушують ЗСУ розтягувати підрозділи по лінії оборони, у такий спосіб полегшується завдання захоплення Торецька і Селидового. Слід врахувати, що просування росіян на Куп'янському напрямку загрожує Лиману, "північним воротам" на Донбас.

"Плани ці не нові, їх пробували реалізувати і в 2023 році. Лівий берег річки Оскіл зараз важливий для закріплення плацдарму. Складно йти прямо на Лиман і Святогірськ без стабілізації лінії фронту", — міркує Мусієнко.

ЗС РФ не змогли дійти до Слов'янська під час атак, а в Лимані потрапили в напівоточення українських сил 2022 року, нагадав експерт.

Нагадаємо, станом на 11 жовтня окупанти захопили близько половини міста Торецьк Донецької області. Цивільних евакуюють із Торецька зі значними труднощами.

У частині населених пунктів Сумського району з 30 вересня почали примусово евакуювати дітей із батьками. Із міста Глухів Сумської області у вересні вдалося евакуювати практично третину населення.