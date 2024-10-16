"Северные ворота" на Славянск. Для чего РФ кидает бронетанковые группы под Купянск

Купянское направление по интенсивности атак не уступает Покровскому. Россияне стремятся выйти к "северным воротам" на Донбасс и заставить ВСУ вывести часть ресурсов с других горячих точек. Фокус разбирался, удастся ли сдержать натиск врага.

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Лимано-Купянское направление вновь становится горячим: российские войска до наступления сезона дождей хотят продвинуться по линии "Купянск — Сватово — Кременная" и к юго-востоку от Купянска, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Ухудшение погодных условий в октябре-ноябре усложнят маневры механизированной и пехотной компоненты, поэтому действовать приходится спешно. Аналитики ISW отмечают усиление атак к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, Кучеровки, Первомайского и Голубовки, к востоку в районе Петропавловки, возле Лозовой, Новоосиново, Песчаного, Глушковки, Кругляковки, Колесниковки и в направлении Грушевки.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за 15 октября россияне 28 раз атаковали украинские позиции. На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз и пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского. В свою очередь, на Покровском направлении ВСУ пресекли 26 попыток наступления в сторону Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра и Крутого Яра.

Генштаб ВСУ за 15 октября зафиксировал 28 атак врага на Купянском направлении

В связи с обострением ситуации чиновники решили усилить эвакуацию жителей Купянска и трех прифронтовых общин: Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской. Восстановление электро-, тепло- и водоснабжения в Купянске гарантировать уже невозможно, указывал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В настоящее время только на левом берегу реки Оскол находятся почти 4 000 человек, а на правом берегу — еще до 3 000. Жителей будут эвакуировать в Харьков, населенные пункты Харьковской и других областей.

"Северные ворота" на Донбасс. Какие задачи решает Россия наступлением на Купянск

Российские военные захватили Купянск в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Важный железнодорожный узел пребывал в оккупации около 7 месяцев. ВСУ освободила город в ходе контрнаступления в сентябре 2022 года.

От Купянска до линии фронта менее 10 километров, город обстреливают минометами, артиллерией, реактивными системами залпового огня. А с января 2024 года по Купянску наносят удары корректируемыми авиабомбами.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2024 года заявлял, что оборонительная линия украинской защиты в Харьковской области "весьма неплохая". Поэтому не стоит бояться повторной оккупации Купянска.

Опасные тенденции последнего времени на Лимано-Купянской оси подтверждает в разговоре с Фокусом координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Задача россиян — выйти к речкам Жеребец и Оскол, зона контроля уже расширяется в районе Невского и Макеевки. Фактически они уже вышли на левый берег Жеребца. В дальнейшем бои пройдут в направлении Новолюбовки для закрытия фланга с Макеевкой", — считает обозреватель.

Попытка прорыва ВС РФ к левому берегу Оскола не менее вероятна, поэтому оптимизма ситуация не прибавляет, добавил Коваленко.

Кроме этого, российское командование поставило задачу как можно быстрее захватить важный населенный пункт Купянск-Узловой. При данном сценарии у россиян появится контроль над железной дорогой для продвижения на юг к агломерации "Славянск — Краматорск — Дружковка".

В целом Купянское направление на севере Донбасса — одно из приоритетных, пока на юге оккупанты наступают на Курахово и Покровск, говорит Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Наблюдается активность бронетанковых групп ВС РФ с целью захвата Купянска. Боевые действия вынуждают ВСУ растягивать подразделения по линии обороны, таким образом облегчается задача захвата Торецка и Селидово. Следует учесть, что продвижение россиян на Купянском направлении угрожает Лиману, "северным воротам" на Донбасс.

"Планы эти не новые, их пробовали реализовать и в 2023 году. Левый берег реки Оскол сейчас важен для закрепления плацдарма. Сложно идти прямо на Лиман и Святогорск без стабилизации линии фронта", — рассуждает Мусиенко.

ВС РФ не смогли дойти до Славянска в ходе атак, а в Лимане попали в полуокружение украинских сил в 2022 году, напомнил эксперт.

Напомним, по состоянию на 11 октября оккупанты захватили около половины города Торецк Донецкой области. Гражданских эвакуируют из Торецка со значительными трудностями.

В части населенных пунктов Сумского района с 30 сентября начали принудительно эвакуировать детей с родителями. Из города Глухов Сумской области в сентябре удалось эвакуировать практически треть населения.