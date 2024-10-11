Вооруженные силы Украины контролируют 40-50% Торецка, — военная администрация (карты)

Вчера не зафиксировано ни одного продвижения россиян в Торецке, отметил глава МВА Василий Чинчик. Однако оккупант прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее полностью захватить город.

Related video

Почти 40-50% территории города Торецк Донецкой области контролируют Силы обороны, а остальная территория уже оккупирована россиянами. Об этом во время телемарафона заявил начальник городской военной администрации Василий Чинчик.

Он отметил, что несмотря на попытки российских сил захватить город полностью, ВСУ удерживают позиции в городе и оккупантам не удалось продвинуться за последние сутки.

"На вчерашний день не зафиксировано ни одного продвижения, ни захвата ни одной позиции и ни одного дома, что жилой застройки, что объекта критической инфраструктуры на территории громады", — подчеркнул глава Торецкой ГВА.

Впрочем, агрессор прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее полностью захватить город.

"Ориентировочно в районе 40-50% города, можно сказать, находится под контролем ВСУ. Остальная территория — врагом захвачена", — рассказал он, добавив, что силы сопротивления дают достойный отпор оккупантам, удерживая позиции.

Чинчик также отметил, что эвакуация гражданских из города продолжается, хотя и с довольно значительными трудностями. Сейчас ситуация с безопасностью в Торецке позволяет проводить ее только "в определенные промежутки", во время "затишья".

В городе осталось, по его словам, около 1 150 человек. Вчера удалось вывезти с территории громады 7 человек, трое из которых эвакуировали с помощью полиции, а еще 4 — при содействии военнослужащих.

Информация от Генштаба

Ситуация в Торецке Фото: deepstatemap.live

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак. Усилия сосредотачивал в районах Торецка и Щербиновки. Всего вчера на фронте было зафиксировано 169 боевых столкновений.

Напомним, 10 октября глава МВА Торецка рассказывал, что город страдает от постоянных обстрелов ВС РФ. Враг пытается нанести максимальный ущерб не только критической инфраструктуре, но и жилой застройке.

Также Фокус писал, что российские оккупанты возле Торецка активно используют бомбометы РБУ-6000 "Смерч-2".