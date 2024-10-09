ВС РФ бьют возле Торецка из бомбометов РБУ-6000: в ВСУ рассказали, чем они опасны

Россияне атакуют малыми группами, но перед тем пытаются максимально "зачистить" местность, применяя большое количество КАБов.

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Российские оккупанты возле Торецка Донецкой области активно используют бомбометы РБУ-6000 "Смерч-2". Об этом рассказал пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады Евгений Алхимов в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Торецком направлении враг штурмует малыми группами, но перед этим происходит мощная бомбардировка украинских позиций КАБАМами. И такое "ноу-хау", как корабельный бомбомет, который также активно применяют россияне на этой локации.

"В последнее время враг использует по нам корабельную установку РБУ-6000, которая настроена на базу МТ-ЛБ. Это очень такая мощная вещь. Они могут несколько раз в день обстреливать наши позиции", — отметил Алхимов.

РБУ-6000 Фото: Скрин видео

По его словам, противник пытается любыми методами подавить пехоту Сил обороны, чтобы потом малыми группами зайти на позиции, но наши подразделения отражают атаки россиян. Он добавил, что благодаря дронам удается остановить большинство штурмов.

"Очень часто бывает так, что штурмовые группы россиян не добираются даже до наших окопов, а просто уничтожаются на подходах дронами", — рассказал пресс-офицер 28-й ОМБ.

По его словам, враг все время применяет какие-то технологические новинки, такие как дроны на оптоволокне.

"Враг постоянно эволюционирует, то есть они постоянно что-то новое придумывают. И в последнее время все чаще мы начали сталкиваться с такими дронами. Это по сути как противотанковая управляемая ракета, но ею можно управлять в реальном времени — остановить, изменить направление. И средства РЭБ против нее не действенны, потому что она на оптоволокне летает, поэтому здесь только механически, то есть стрелковым оружием можно сбить такое FPV", — сказал он.

Что такое бомбометы РБУ-6000

Системы РБУ-6000 (Реактивно-бомбометная установка-6000) предназначены для уничтожения торпед и подводных лодок противника. РБУ-6000, или "Смерч-2" — советский реактивный морской бомбомет со стационарной, наводной в двух плоскостях установкой с двенадцатью радиально расположенными стволами. Теперь есть и другие модификации.

Бомбомет РБУ-6000 на корабле Фото: Соцсети

Производились они в Свердловске с 1961 года. На кораблях снаряды подавались из погреба с глубинными бомбами автоматически. О том что, корабельную установку установили на гусеничный тягач МТ-ЛБ в 2023 году сообщал "Милитарный".

В январе 2024 года появилось видео с пусками РБК-6000 установленными на шасси танка Т-80У. С него была демонтирована башня вместо которой разместили ракетно-бомбовую установку.

Тогда же заметили корабельный 213-мм реактивный бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2" на шасси грузовика Урал 4320 в оккупированном Алчевске.

Напомним, сегодня, 9 октября также стало известно, что оккупанты "пострадали" от российских политиков. В РФ заблокировали мессенджер Discord, который оккупанты активно пользовались на поле боя.