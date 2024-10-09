ЗС РФ б'ють біля Торецька із бомбометів РБУ-6000: у ЗСУ розповіли, чим вони небезпечні

Росіяни атакують малими групами, але перед тим намагаються максимально "зачистити" місцевість, застосовуючи велику кількість КАБів.

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Російські окупанти біля Торецька на Донеччині активно використовують бомбомети РБУ-6000 "Смерч-2". Про це розказав пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади Євген Алхімов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Торецькому напрямку ворог штурмує малими групами, але перед цим відбувається потужне бомбардування українських позицій КАБАМи. І таке "ноу-хау", як корабельний бомбомет, який також активно застосовують росіяни на цій локації.

"Останнім часом ворог використовує по нас корабельну установку РБУ- 6000, яка налаштована на базу МТ- ЛБ. Це дуже така потужна річ. Вони можуть кілька разів на день обстрілювати наші позиції", — зауважив Алхімов.

РБУ- 6000 Фото: Скрин відео

За його словами, противник намагається будь-якими методами подавити піхоту Сил оборони, щоб потім малими групами зайти на позиції, але наші підрозділи відбивають атаки росіян. Він додав, що завдяки дронам вдається зупинити більшість штурмів.

"Дуже часто буває так, що штурмові групи росіян не дістаються навіть до наших окопів, а просто знищуються на підходах дронами", — розповів пресофіцер 28-ї ОМБ.

За його словами, ворог весь час застосовує якісь технологічні новинки, як от дрони на оптоволокні.

"Ворог постійно еволюціонує, тобто вони постійно щось нове вигадують. І останнім часом все частіше ми почали стикатися з такими дронами. Це по суті як протитанкова керована ракета, але нею можна керувати в реальному часі – зупинити, змінити напрямок. І засоби РЕБ проти неї не дієві, бо вона на оптоволокні літає, тому тут тільки механічно, тобто стрілецькою зброєю можна збити таке FPV", — сказав він.

Що таке бомбомети РБУ-6000

Системи РБУ- 6000 (Реактивно-бомбометна установка-6000) призначені для знищення торпед і підводних човнів противника. РБУ-6000, або "Смерч-2" — радянський реактивний морський бомбомет зі стаціонарною, навідною у двох площинах установкою з дванадцятьма радіально розташованими стволами. Тепер є і інші модифікації.

Бомбомет РБУ-6000 на кораблі Фото: Соцмережi

Виробляли їх у Свердловську із 1961 року. На кораблях снаряди подавались із льоху з глибинними бомбами автоматично. Про те що, корабельну установку встановили на гусеничний тягач МТ-ЛБ в 2023 році повідомляв "Мілітарний".

У січні 2024 року з'явилося відео з пусками РБК-6000 встановленими на шасі танку Т-80У. З нього було демонтовано башту замість якої розмістили ракетно-бомбову установку.

Тоді ж помітили корабельний 213-мм реактивний бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2" на шасі вантажівки Урал 4320 в окупованому Алчевську.

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня також стало відомо, що окупанти "постраждали" від російських політиків. У РФ заблокували месенджер Discord, який окупанти активно користувались на полі бою.