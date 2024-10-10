РФ пытается взять Торецк: в ГВА раскрыли вражескую тактику, которой выживают украинцев

Начальник администрации Василий Чинчик рассказал, что в городе нет никаких благ кроме технической воды. Несмотря на это в громаде остаются более тысячи жителей.

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Российские оккупанты не гнушаются уничтожением Торецка, который поставили себе цель захватить. Об этом в комментарии телеканалу "Эспрессо" 10 октября рассказал руководитель Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.

"Ситуация в городе напряженная", — отметил он.

Торецк на карте боевых действий Фото: Deep State

Глава администрации рассказал, что город страдает от постоянных обстрелов ВС РФ. Враг систематически использует артиллерию и тактическую авиацию. При этом он пытается нанести максимальный ущерб не только критической инфраструктуре, но и жилой застройке.

"Дома, частный сектор и все объекты, которые расположены на территории громады, уничтожены, частично разрушены или повреждены. Нет ни одного уцелевшего дома, который бы не пострадал в результате вооруженной агрессии РФ", — описал Чинчик.

Несмотря на это, по его словам, на территории громады остаются примерно 1 150 человек. Несовершеннолетних среди них нет, ведь семьи с детьми принудительно эвакуировали в первую очередь.

"В городе отсутствуют газоснабжение, электроснабжение, а также будет отсутствовать теплоснабжение. То есть, на сегодня любые блага на территории громады отсутствуют, кроме технической воды, которую люди могут получать из скважин", — подчеркнул начальник Торецкой ГВА.

Напомним, аналитики DeepState 9 октября информировали о продвижении ВС РФ в Торецке. В ОТГ "Луганск" сообщали, что в городе идут тяжелые динамические бои. Враг движется в застройке по улице Центральной.

Представитель ОШБ "Ярость" Артем Джепко рассказал, что бои идут даже в пределах одного или двух-трех многоквартирных домов. Оккупанты применяют уже традиционную для них тактику "выжженной земли".