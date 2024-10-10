РФ намагається взяти Торецьк: у МВА розкрили ворожу тактику, якою виживають українців

Начальник адміністрації Василь Чинчик розповів, що у місті немає жодних благ окрім технічної води. Попри це, у громаді залишаються понад тисяча жителів.

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Російські окупанти не гребують знищенням Торецька, який поставили собі за мету захопити. Про це у коментарі телеканалу "Еспресо" 10 жовтня розповів керівник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

"Ситуація в місті напружена", — зазначив він.

Торецьк на мапі бойових дій Фото: Deep State

Голова адміністрації розповів, що місто потерпає від постійних обстрілів ЗС РФ. Ворог систематично використовує артилерію та тактичну авіацію. Водночас він намагається завдати максимальної шкоди не лише критичній інфраструктурі, але й житловій забудові.

"Будинки, приватний сектор і всі об'єкти, які розташовані на території громади, знищені, частково зруйновані або пошкоджені. Немає жодного вцілілого будинку, який би не постраждав внаслідок збройної агресії РФ", — описав Чинчик.

Попри це, з його слів, на території громади залишаються приблизно 1 150 осіб. Неповнолітніх серед них немає, адже сім’ї з дітьми примусово евакуювали у першу чергу.

"У місті відсутні газопостачання, електропостачання, а також буде відсутнім теплопостачання. Тобто, на сьогодні будь-які блага на території громади відсутні, окрім технічної води, яку люди можуть отримувати зі свердловин", — наголосив начальник Торецької МВА.

Нагадаємо, аналітики DeepState 9 жовтня інформували про просування ЗС РФ у Торецьку. В ОТУ "Луганськ" повідомляли, що у місті точаться важкі динамічні бої. Ворог рухається у забудові по вулиці Центральній.

Представник ОШБ "Лють" Артем Джепко розповів, що бої точаться навіть у межах одного або двох-трьох багатоквартирних будинків. Окупанти застосовують вже традиційну для них тактику "випаленої землі".