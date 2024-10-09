Бої йдуть за кожен будинок: в ЗСУ розповіли, чому росіяни націлилися на Торецьк

Окупанти зайшли на околиці Торецька ще наприкінці вересня, нині у міській забудові тривають вуличні бої.

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Російські окупаційні війська активно штурмують Торецьк, який із кінця вересня став сірою зоною. Зараз бої ведуться у міській забудові, але ситуацію ускладнює розвинена інфраструктура, адже вони можуть ховати техніку та живу силу у шахтах. Про мету захоплення Торецька та ситуацію на полі бою, пише "РБК-Україна".

Як виглядає Торецьк зараз

Що відбувається в Торецьку

Інститут вивчення війни, опираючись на геолокаційні кадри, повідомив, що військам РФ вдалося прорватися у місто після тривалих штурмів.

Український проєкт DeepState повідомив про присутність загарбників у місті. За словами аналітиків, з основної вулиці "Центральна", по якій ворог має найбільші просування, він пробивається на прилеглі вулиці.

Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що йдуть міські бої: противник намагається закріплятися в будинках, але українські воїни натомість чинять опір. Ситуація в Торецьку нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під’їзд.

Відео продемонстрували в мережі українські захисники. Бригада Нацполіції "Лють" опублікувала кадри вуличних боїв у Торецьку. На ролику нижче можна побачити роботу бійців батальйону спеціальних операцій "Еней".

"Побачити Торецьк та померти — головне кредо ворога. Окупанти сунуть наче скажені: постійні обстріли з авіації, артилерії, мінометів, робота fpv-дронів, але наші бійці не здаються", — йдеться в описі під відео.

"Бувало навіть таке, що у багатоквартирному будинку на першому поверсі ми працюємо, на другому — росіяни, і ми намагаємось їх вибити…Зараз це можуть бути якісь два-три багатоквартирні будинки, які вони можуть зайняти, а через годину їх вже там немає, тому що ми їх вибили", — розповів спікер ОШБ "Лють" Артем Джепко в ефірі "Радіо Свобода".

Натомість як пояснює Бобовнікова, зараз важко оцінити, яку частку міста контролює ворог, оскільки в ході боїв підрозділи Сил оборони контратакують і повертають втрачені позиції.

Але разом із тим, росіяни застосовують у Торецьку звичну їм тактику "випаленої землі", кидаючи на місто керовані авіабомби, знищуючі місто вщент.

Чому росіяни намагаються захопити Торецьк

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що, на його думку, ворог хоче отримати у місті плацдарм, бо це дасть можливість його додатковим силам наступати в чи то в сторону Покровська або Авдіївського напрямку, Краматорська, Слов'янська на підсилення війська в районі Часового Яру.

Бої за Торецьк

"По суті, якщо ми говорили, що Часів Яр і Покровськ є фланговими напрямками для охоплення Донецької області для ворога, то напрямок Нью-Йорку, чи того ж самого Торецька — це для нього лобовий наступ", — пояснює Тимочко.

Труднощі полягають у тому, що Нью-Йорк і Торецьк — це шахтарські містечка з досить розвиненою у свій час індустрією та інфраструктурою, оскільки власне там відбувався видобуток вугілля.

"Тобто там були непогані залізничні колії, звідки ворог, між іншим, сподівається використовувати шахти чи шахтну інфраструктуру для того, щоб ховати бронетехніку й добудовувати свої плацдарми для наступу", — говорить Тимочко.

Ворог намагався швидко окупувати Торецьк, а також Часів Яр і Вугледар (останній нещодавно окупувала РФ) та сподівався зберегти інфраструктуру. Але тактика окупантів штурмувати "у лоб" не дала очікуваних результатів.

"Але оскільки вони вперлися лобом, то, звичайно, атака досить серйозна. Ну, окрім того, захоплення Торецька для них важливо, щоб відсунути наші Збройні сили від Горлівки, від Ясинуватської траси, яка для них досить важлива у плані застосування логістичних магістральних шляхів", — зазначає Тимочко.

Також він зауважив, що Торецьк — це прямий вихід на Горлівку, зі свого боку є містом-супутником Донецька. Тому росіяни планують таким чином відсунути ЗСУ подалі.

"Це (здійснюють окупанти — ред.) з тою метою, як у свій час було й з Авдіївкою, щоб забезпечити свої війська на околицях Донецька, Горлівки. Щоб зокрема убезпечити свої склади, розташування військ підрозділів від нашої артилерії і оперативно-тактичних безпілотників", — додав Тимочко.

Евакуація із Торецька

За даними місцевої влади, у Торецьку не залишилось жодної вцілілої від російських обстрілів будівлі. За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, в місті досі залишається понад 1 400 жителів.

Евакуація триває, втім виїжджають люди дуже повільно. Зокрема через ускладнену логістику, адже обстріли не припиняються.

Нагадаємо, Фокус писав, чи є шанс врятувати місто та відбити Торецьк в російських окупантів. Перевага росіян у кількості піхоти, артилерії та авіації дозволяє їм дотримуватися класичної тактики ведення бойових дій. Говорити про виснаження ресурсів не доводиться: щомісяця ворог компенсує власні втрати, які є чисельними.