Бои идут за каждый дом: в ВСУ рассказали, почему россияне нацелились на Торецк

Оккупанты зашли на окраины Торецка еще в конце сентября, сейчас в городской застройке продолжаются уличные бои.

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Российские оккупационные войска активно штурмуют Торецк, который с конца сентября стал серой зоной. Сейчас бои ведутся в городской застройке, но ситуацию осложняет развитая инфраструктура, ведь они могут прятать технику и живую силу в шахтах. О цели захвата Торецка и ситуации на поле боя, пишет "РБК-Украина".

Как выглядит Торецк сейчас

Что происходит в Торецке

Институт изучения войны, опираясь на геолокационные кадры, сообщил, что войскам РФ удалось прорваться в город после длительных штурмов.

Украинский проект DeepState сообщил о присутствии захватчиков в городе. По словам аналитиков, с основной улицы "Центральная", по которой враг имеет наибольшие продвижения, он пробивается на прилегающие улицы.

Спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что идут городские бои: противник пытается закрепляться в домах, но украинские воины взамен оказывают сопротивление. Ситуация в Торецке нестабильная, бои ведутся буквально за каждый подъезд.

Видео продемонстрировали в сети украинские защитники. Бригада Нацполиции "Ярость" опубликовала кадры уличных боев в Торецке. На ролике ниже можно увидеть работу бойцов батальона специальных операций "Эней".

"Увидеть Торецк и умереть — главное кредо врага. Оккупанты суют как бешеные: постоянные обстрелы из авиации, артиллерии, минометов, работа fpv-дронов, но наши бойцы не сдаются", — говорится в описании под видео.

"Бывало даже такое, что в многоквартирном доме на первом этаже мы работаем, на втором — россияне, и мы пытаемся их выбить...Сейчас это могут быть какие-то два-три многоквартирных дома, которые они могут занять, а через час их уже там нет, потому что мы их выбили", — рассказал спикер ОШБ "Ярость" Артем Джепко в эфире "Радио Свобода".

Зато как объясняет Бобовникова, сейчас трудно оценить, какую долю города контролирует враг, поскольку в ходе боев подразделения Сил обороны контратакуют и возвращают утраченные позиции.

Но вместе с тем, россияне применяют в Торецке привычную им тактику "выжженной земли", бросая на город управляемые авиабомбы, уничтожающие город дотла.

Почему россияне пытаются захватить Торецк

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что, по его мнению, враг хочет получить в городе плацдарм, потому что это даст возможность его дополнительным силам наступать в сторону Покровска или Авдеевского направления, Краматорска, Славянска на усиление войска в районе Часового Яра.

Бои за Торецк

"По сути, если мы говорили, что Часов Яр и Покровск являются фланговыми направлениями для охвата Донецкой области для врага, то направление Нью-Йорка, или того же самого Торецка — это для него лобовое наступление", — объясняет Тимочко.

Трудности заключаются в том, что Нью-Йорк и Торецк — это шахтерские городки с достаточно развитой в свое время индустрией и инфраструктурой, поскольку именно там происходила добыча угля.

"То есть там были неплохие железнодорожные пути, откуда враг, между прочим, надеется использовать шахты или шахтную инфраструктуру для того, чтобы прятать бронетехнику и достраивать свои плацдармы для наступления", — говорит Тимочко.

Враг пытался быстро оккупировать Торецк, а также Часов Яр и Угледар (последний недавно оккупировала РФ) и надеялся сохранить инфраструктуру. Но тактика оккупантов штурмовать "в лоб" не дала ожидаемых результатов.

"Но поскольку они уперлись лбом, то, конечно, атака достаточно серьезная. Ну, кроме того, захват Торецка для них важен, чтобы отодвинуть наши Вооруженные силы от Горловки, от Ясиноватской трассы, которая для них достаточно важна в плане применения логистических магистральных путей", — отмечает Тимочко.

Также он отметил, что Торецк — это прямой выход на Горловку, которая в свою очередь является городом-спутником Донецка. Поэтому россияне планируют таким образом отодвинуть ВСУ подальше.

"Это (осуществляют оккупанты — ред.) с той целью, как в свое время было и с Авдеевкой, чтобы обеспечить свои войска в окрестностях Донецка, Горловки. Чтобы в частности обезопасить свои склады, расположение войск подразделений от нашей артиллерии и оперативно-тактических беспилотников", — добавил Тимочко.

Эвакуация из Торецка

По данным местных властей, в Торецке не осталось ни одного уцелевшего от российских обстрелов здания. По словам председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в городе до сих пор остается более 1 400 жителей.

Эвакуация продолжается, впрочем выезжают люди очень медленно. В частности из-за осложненной логистики, ведь обстрелы не прекращаются.

Напомним, Фокус писал, есть ли шанс спасти город и отбить Торецк у российских оккупантов. Преимущество россиян в количестве пехоты, артиллерии и авиации позволяет им придерживаться классической тактики ведения боевых действий. Говорить об истощении ресурсов не приходится: ежемесячно враг компенсирует собственные потери, которые являются многочисленными.