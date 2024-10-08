Бои за Бахмут повторяются: войска РФ активно штурмуют Торецк, какие перспективы у города

Торецкое направление в последние дни стало самым горячим на всем восточном фронте. В отличие от Угледара, россияне глубоко вклинились в Торецк по прямой и не заходят по флангам, но удерживать оборону от этого не легче. Фокус узнал, есть ли шанс сохранить город.

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Российские войска 18-19 июня 2024 года начали медленное продвижение к Торецку Донецкой области. Сперва оккупанты захватывали близлежащие населенные пункты Железное, Северное, Желанное, Сергеевка и Ивановка, также сообщалось о заходе россиян в южный частный сектор и начале боев за Торецкое кладбище.

Подразделения российской группировки "Центр" начали штурм города 18 августа 2024 года с трех направлений. Попытки захвата города продолжаются, к 8 октября ситуация складывается не в пользу ВСУ. Сейчас в Торецке идут городские бои "буквально за каждый подъезд". Украинские силы обороны стараются остановить врага, утверждает спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Торецкое направление, по ее оценкам, превратилось в самое горячее на восточном фронте. Россияне зашли на восточную окраину города и продвинулись в направлении шахты "Центральная". События постоянно меняются: ВСУ отбивают у врага огневые пункты, но где-то оккупанты захватывают украинские позиции, уточнила спикер.

Россияне не меняют традиционную тактику ведения войны: равняют город с землей артиллерией и затем штурмуют его малыми группами от трех до пяти человек.

Российские военкоры пишут, что подразделения ВС РФ отсекли часть украинской группировки в Торецке и якобы взяли ее в оперативное окружение. Эвакуация возможна лишь по нескольким коридорам, причем один из них ведет в подконтрольные ВС РФ районов.

"Данный факт привел к тому, что часть украинских военных, пытаясь выйти из Торецка, нарвалась на шквальный огонь", — сообщают милитари-паблики.

Аналитики американского Института по изучению войны (ISW) не увидели визуального подтверждения этих заявлений.

Стратегическая важность Торецка

Торецк входит в Горловско-Енакиевскую агломерацию, город расположен примерно в 15 километрах к западу от Горловки, которую оккупировали российские войска. Торецк позволяет защищать агломерацию "Константиновка-Краматорск" и служит плацдармом для будущего наступления ВСУ на Горловку.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Торецк стал важным логистическим центром украинских сил. Согласно карте ресурса Deep State, оккупанты находятся уже в центре Торецка и захватили треть города.

Российские войска находятся в центре Торецка

Генеральный штаб ВСУ в утренней боевой сводке не подтверждал продвижение вражеской армии в Торецке. По данным военного командования, при поддержке авиации враг совершил 12 атак возле Торецка, Дылеевки и Нелеповки.

Вошли в Торецк по прямой: войска РФ вспомнили бои за Бахмут

Преимущество россиян в количестве пехоты, артиллерии и авиации позволяет им придерживаться классической тактики ведения боевых действий. Говорить об истощении ресурсов не приходится: каждый месяц враг компенсирует собственные потери.

Тем не менее с подходом к границе промзоны общая ситуация по продвижению в Торецке осложнилась, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Оккупантам приходится воевать за каждый дом, но данный вариант боев создает трудности и для Сил обороны Украины. Держать оборону под обстрелами российской артиллерии крайне не просто", — подчеркивает он в разговоре с Фокусом.

Бои за Торецк отличаются от наступления на Угледар: российские подразделения глубоко вклинились в город по прямой и пока не двигались по флангам. Вхождение в город лишает ВС РФ возможности осуществления быстрых маневров, замечает военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Существует большая вероятность, что россияне завязнут в Торецке, как машина в болоте. Резкое изменение ситуации возможно после пробития флангов от Дачного и Дылеевки на юге, а также Железного на севере", — комментирует он Фокусу.

Российские подразделения глубоко вклинились в Торецк по прямой

Тактика оккупантов в Торецке схожа с битвой за Бахмут, одного из самых кровопролитных сражений российско-украинской войны. Тогда враг продвигался ценой больших потерь в ходе уличных боев.

Отчасти медленное продвижение захватчиков в Торецке объясняется усталостью украинских защитников и одновременной готовностью РФ нести потери и не жалеть ресурсы для достижения целей.

"Конечно, удержать Торецк при такой динамике будет проблематично. В ближайшей перспективе ВСУ рискуют утратить контроль над Селидово и Торецком. Возможно, на этом ВС РФ остановятся, ведь не менее активные бои происходят на Лимано-Купянском направлении", — рассуждает полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в беседе с Фокусом.

Аналитик уверен, что 25-я встреча в формате "Рамштайн", запланированная на 12 октября, не изменит сдержанную позицию украинских партнеров и чуда на фронте не произойдет.

Напомним, войска РФ только за август и сентябрь 2024 года оккупировали более 684 кв. километров территории Донецкой области. К началу октября ВС РФ удалось захватить примерно 62% региона.

Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев полковник Александр Охрименко ранее подтвердил, что во время отступления из Угледара забрали не всех раненых бойцов ВСУ.