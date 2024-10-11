ВСУ недавно вернули позиции в Торецке и возле города, — ISW (карты)

По данным аналитиков, ВСУ недавно продвинулись к северу от Нелиповки и вернули под свой контроль здание в центре города.

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Недавно Силы обороны Украины вернули некоторые позиции в самом Торецке и к югу от города. Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 октября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к северу от Нелиповки (к югу от Торецка) и вернули под свой контроль здание в центре города. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 10 октября.

Американские аналитики ссылаются на данные российского провоенного блогера, заявившего, что российские силы захватили здание на шахте "Центральная" в центре Торецка.

Карта ISW: Торецк

Российские силы также продолжили наземные атаки к северу от Торецка в районе Дылевки, к востоку от Торецка в районе Дружбы, к югу от Торецка в районе Нелиповки и в направлении Щербиновки, а также к юго-западу от Торецка в районе Леонидовки 9 и 10 октября.

Карта DeepState: Торецк, Донецкая область, карта

Покровск

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающегося наступления к востоку и юго-востоку от города 10 октября. Геолокационные кадры за 9 октября показывают, что войска РФ продвинулись к востоку от Селидово (юго-востоку от Покровска) и вдоль железнодорожной линии к югу от Селидово.

Карта DeepState: Покровск, Донецкая область, карта

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 10 октября о захвате российскими войсками Желанного Первого, о контроле над которым Министерство обороны России (МО) заявило 14 сентября.

Карта ISW: Покровск

Российские милитари-блогеры утверждают, что ВС РФ продвинулись на 600 метров в глубину к востоку от железной дороги недалеко от Селидово, на 950 метров в глубину в западной части Цукурино (юго-востоку от Покровска) и на 400 метров в глубину к югу от Селидово.

Машовец характеризует российские атаки на направлениях Покровска и Курахово как "кумулятивные", здесь российские войска посылают непрерывные волны штурмовых групп в надежде закрепиться. Он отметил, что такие штурмовые группы обычно составлены из пехоты при поддержке артиллерии и авиации, но иногда включают в себя три-четыре элемента бронетехники.

Напомним, что войска РФ продавили левый фланг Курской группировки ВСУ. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также сообщалось, что, по данным главнокомандующего Александр Сырского, войска РФ перебросили на Курское направление около 50 тысяч своих военных.