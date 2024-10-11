ЗСУ нещодавно повернули позиції в Торецьку і біля міста, — ISW (карти)

За даними аналітиків, ЗСУ нещодавно просунулися на північ від Неліпівки та повернули під свій контроль будівлю в центрі міста.

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Нещодавно Сили оборони України повернули деякі позиції в самому Торецьку і на південь від міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 10 жовтня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Неліпівки (на південь від Торецька) і повернули під свій контроль будівлю в центрі міста. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 10 жовтня.

Американські аналітики посилаються на дані російського військового блогера, який заявив, що російські сили захопили будівлю на шахті "Центральна" в центрі Торецька.

Карта ISW: Торецьк

Російські сили також продовжили наземні атаки на північ від Торецька в районі Дилівки, на схід від Торецька в районі Дружби, на південь від Торецька в районі Неліпівки і в напрямку Щербинівки, а також на південний захід від Торецька в районі Леонідівки 9 і 10 жовтня.

Карта DeepState: Торецьк, Донецька область, карта

Покровськ

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська на тлі наступу на схід і південний схід від міста 10 жовтня. Геолокаційні кадри за 9 жовтня показують, що війська РФ просунулися на схід від Селидового (на південний схід від Покровська) і вздовж залізничної лінії на південь від Селидового.

Карта DeepState: Покровськ, Донецька область, карта

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 10 жовтня про захоплення російськими військами Желанного Першого, про контроль над яким Міністерство оборони Росії (МО) заявило 14 вересня.

Карта ISW: Покровськ

Російські мілітарі-блогери стверджують, що ЗС РФ просунулися на 600 метрів у глибину на схід від залізниці недалеко від Селидового, на 950 метрів у глибину в західній частині Цукуриного (південний схід від Покровська) і на 400 метрів у глибину на південь від Селидового.

Машовець характеризує російські атаки на напрямках Покровська і Курахового як "кумулятивні", тут російські війська посилають безперервні хвилі штурмових груп, сподіваючись закріпитися. Він зазначив, що такі штурмові групи зазвичай складаються з піхоти за підтримки артилерії та авіації, але іноді охоплюють три-чотири елементи бронетехніки.

Нагадаємо, що війська РФ продавили лівий фланг Курського угруповання ЗСУ. Про це повідомили аналітики DeepState.

Також повідомлялося, що, за даними головнокомандувача Олександр Сирського, війська РФ перекинули на Курський напрямок близько 50 тисяч своїх військових.